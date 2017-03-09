Looney Tunes ve Hanna Barbera stüdyolarının nostaljik çizgi dizileri tüm bölümleriyle internet üzerinden izlenebilecek.

Bugs Bunny, Scooby-Doo, Tom & Jerry, Jetgiller ve Çakmaktaşlar… Hatta çocukluğumuzda aşina olduğumuz 5,000’i aşkın çizgi dizi kendi yayın akışına sahip bir kanalda, internet üzerinden artık tamamen yasal şekilde izlenebilecek.

Kabul edelim ki çocukluğumuz en renkli anılarından kendilerine özel bir yer bulan bu çizgi dizilerden çok şey öğrendik. Hatta bir çoğumuz artık ebeveyn bile oldu ve modern çizgi filmlerin çocuğuna uygun olmadığını düşünüyor. İnternetten elbette parça parça bulabileceği Looney Tunes çizgi filmlerini izletmek bazen çözüm olabiliyor.

Zamanla Looney Tunes (Biz onları Sevimli Kahramanlar olarak tanıtık), Tom & Jerry ve Scooby-Doo’nun yeni bölümleri “Boomerang” adı verilen bu sisteme eklenecek üstelik. Çizgi filmlerin stüdyoları Hanna Barbera ve Time Warner projeyi bitirmek üzere. Zira zengin bir arşiv içerisinde sevilen bir çok kahramanın tüm bölümleri yer alacak.

Boomerang yaz gelmeden yayında!

Bu mükemmel proje Android ve iOS cihazlara gelecek Boomerang uygulaması üzerinden yayın hayatına yaz öncesinde başlayacak. Zamanla Apple TV ve Amazon’un cihazlarına da gelecek olan kanal ayda 5$, yılda 39$ gibi bir ücretle abonelik alacak.

Bunun dışında bildiğiniz gibi Boomerang'ın D-Smart 122. kanal ve Tivibu 118. kanalda Türkçe olarak yayın hayatına devam ettiğini hatırlatalım. Çizgi filmlerin Türkçe versiyonlarının gelmesiyle ilgili bir gelişme şimdilik yok fakat ilerede neden olmasın?