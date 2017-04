Sony, He-Man'in Gösterime Giriş Tarihini Açıkladı!

Çocukken pazar sabahları erkenden kalkmamızın başlıca sebeplerinden biri olan He-Man'in beyaz perde uyarlamasının gösterime giriş tarihi belli oldu.

Hollywood yıllardır He-Man'i sinemaya uyarlamaya çalışıyor. Son yılarda birkaç film yapımcısı(1990'lı yıllardaki fiyasko filmi saymıyoruz) He-Man ve Universe Masters'ı beyaz perdeye getirmeye çalıştı ancak hiçbiri başarılı olamadı, ancak bu kez işler değişecek gibi. Artık senaryo yazarlığı koltuğunda David S. Goyer ve film projesinin arkasında Sony var.

Sony'nin açıklamasına göre Masters of the Universe, 18 Aralık 2019'da gösterime girecek. Entertainment Weekly'in haberine göre Goyer (The Dark Knight, Blade, Man of Steel) senaristlik ve yapımcılık görevlerini üstlenecek. Sony Pictures, Goyer'in senaryosu ile A-sınıfı yıldızları ve üst düzey bir yönetmeni filmin kadrosuna katmayı planlıyor. Entertainment Weekly'e göre Sony, ünlü oyuncular ve yönetmenler ile ön görüşmeler gerçekleştirmeye başladı bile.