Disney Kahramanlarının Yer Alacağı 6 Farklı Oyun Çıkacak!

Disney'in kahramanlarının yer aldığı, retro türünde 6 farklı oyun paket halinde satışa sunulacak. Oyunlar Capcom tarafından hazırlandı.

Çocukluğunda çizgi film izlemenin yarattığı heyecanı hatırlayanlar var mı? Sabahları kalkar ve büyük bir heyecanla televizyonun karşısına geçerdik. Okul olduğu için haftasonları müsait olabiliyordum ben. Bu yüzden, haftasonu çok erken kalkıp daha fazla çizgi film izlemeye çalışırdım. Magazin programları başlayana kadar izlediğimiz güzel çizgi filmlerimiz vardı.

Capcom, bu anılarımızı yeniden canlandırmak için yeni bir koleksiyon duyurdu. Aralarında Darkwing Duck, TaleSpin, DuckTales ve Chip’n Dale: Rescue Rangers’ın da bulunduğu efsane Disney ve HD Makeovers animasyonlarından oluşan toplam 6 NES oyunu çıkarılacak.

Xbox One, PS4 ve PC için gelecek olan The Disney Afternoon Collection, ünlü oyun yapımcısı Capcom’un ellerinden çıkacak. 80’li yılların sonundan 90’lı yılların başına kadar bu animasyonların oyunları çıkmış ve lisanslı olarak yine Capcom üretmişti. Pakette yer alan bütün oyunlar 1080p olarak çıkacak, ancak oyuncuların retro grafikleri hissetmesi için çeşitli filtreler uygulanacak. Oyunlar, içerisinde orijinal sürümden gelen grafikleri taşıyacak. Bu bile retro tarzını seven kullanıcılar için cezbedici bir haber.

Disney Afternoon Collection, 18 Nisan 2017’de Xbox One, PC ve PS4 için satışa sunulacak. Koleksiyonun fiyatı 19 dolar olarak açıklandı.