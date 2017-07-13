Çocukluğumuzun Katili Metal Gear, Bugün 30 Yaşına Girdi!

KOJIMA'nın ellerinden çıkan efsane seri Metal Gear, 30 yaşına girdi. Dünyanın her bölgesinden insanlar, hayranı oldukları oyunu kutluyorlar.

KONAMI’nin ilk olarak 13 Temmuz 1987’de piyasaya sunduğu Metal Gear, bugün 30. doğum gününü kutluyor. Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima tarafından geliştirilen Metal Gear’ın 30. yaşını kutlayan binlerce oyuncu, sevgilerini Twitter ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden göstermeye devam ediyorlar.

Twitter kullanıcıları #MG30 hashtag’i ile her biri anı yüklü fotoğraflar paylaşıyorlar. Üstelik bu fotoğrafların bazıları o kadar çok sevilmiş ki, Kojima tarafından retweet edilmiş durumdalar.

Hideo Kojima ile yollarını ayırmak zorunda kalan Metal Gear, 30. yaşına yaratıcısı olmadan giriyor. Oyunun hakları KONAMI’de olduğu için bundan sonra gelecek yeni Metal Gear serilerinde Hideo Kojima’yı göremeyeceğiz.

Kojima’sız ilk Metal Gear olacak Metal Gear Survive’ın önümüzdeki sene piyasaya sunulması bekleniyor. Takipçiler için üzücü bir ayrılık olsa da serinin bir şekilde devam ettiğini görmek sevindirici.

Bizler de buradan bir kez daha Metal Gear’ın doğum gününü kutluyor ve sizleri seçtiğimiz bazı Twitter gönderileri ile başbaşa bırakıyoruz.

Teşekkürler Kojima.

30'uncu yıldönümü kutlu olsun!

30'uncu yıldönümü kutlu olsun MGS