Unutulmaz Tarkan ve Ahtapot Sahnesi Nasıl Çekildi?

Bir neslin ahtapot çıkar korkusu ile denize girmeye korkmasına neden olan Tarkan: Viking Kanı filmindeki ahtapot sahnesinin nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi?

Sezgin Burak’ın bir çizgi romanından uyarlanmış olan Tarkan: Viking Kanı filmi, özellikle dev ahtapot ile Tarkan’ın baş rollerinde olduğu sahne ile Yeşilçam efsanelerinden biri olmayı başarmıştır. Fakat çizgi romanda yer almayan ve zamanın teknolojik imkanları ile çekilmesi neredeyse imkansız olan bu unutulmaz sahnenin nasıl çekildiğini hiç düşündünüz mü?

Mehmet Aslan’ın yönetmiş olduğu ve başrolünde Kartal Tibet’in olduğu film 1971 yılında çekildi. Dolayısı ile muhteşem bilgisayar efektleri ya da bin bir marifetli kameralar bulunmuyordu. Çekilmesi son derece zor olan sahne konusunda ısrarcı olan yapım, ilk olarak Bayrampaşa’da bir plastik fabrikasına ahtapot siparişi verir.

Fabrika, ahtapotu kusursuz bir şekilde yapar. Fakat en nihayetinde bu bir canlı fakat o dönemde ahtapotun kollarını suyun altında hareket ettirecek bir mekanizma bulunmuyor. Derhal dalgıçlarla anlaşan film ekibi soluğu Bodrum'da alıyor ve ahtapotun Tarkan’ın üzerine geldiği unutulmaz sahne çekiliyor.

Fakat her şey bitmedi. Hatırlarsanız bir de Tarkan ve ahtapotun su altı sahneleri var. Fakat o dönemde su altı çekimleri için bir kamera bulunmuyor. Ekibin aklına bir fikir geliyor ve doğruca İzmir’deki Efes Otel’e gelinir. Neden? Çünkü Efes Otel’in havuzunun altında bir bar bulunuyor ve bu bar havuzun içini görebiliyor.

Barda yerini alan çekim ekibi, ahtapot ile Tarkan’ın su altı sahnesini de başarı ile çekiyor. Ekip, dönem şartları ile çekilmesi son derece zor olan bu sahneyi çekmek konusunda ısrar ediyor fakat bunca uğraşa sonuna kadar değiyor. Zira aradan neredeyse yarım asır geçmesine rağmen Tarkan ve ahtapotun sahnesi hala hafızalarımızdaki yerini koruyor.