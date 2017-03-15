Oculus'tan Astronot Olmak İsteyenlere Simülasyon!

Oculus, ISS uzay istasyonunu bire bir deneyimlememize olanak tanıyan uygulamasını kullanıcılara sundu.

Günümüzde PSVR, HTC Vive, Oculus Rift gibi sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, oyunların dışında gerçekçi deneyimler yaşayabiliyoruz. Sektörün oyuna yöneldiği düşünülse de bu deneyimlerin gelecekte eğitim anlayışını değiştireceğini düşünüyorum.

Facebook’un alt şirketlerinden Oculus’a özel olarak çıkan uygulama, çocukluk hayalimizi gerçekleştirmemizi sağlayabilir. Birçoğumuz küçükken astronot olmak istemişizdir. Oculus, bu isteğimizi gerçekleştirmeye olanak sağlayacak gibi duruyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ile ortak çalışan Oculus, kullanıcıların astronot gibi hissedebilmesi için her detayı düşündüğü deneyimi kullanıcılara sundu. “Mision:ISS” ismi ile yayınlanan uygulama, astronot olarak bir gün yaşamanızı sağlıyor. Oculus Touch cihazı ile hareket edebilir, uzay yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Dünyanın muhteşem manzarasına saatlerce bakabileceğiniz simülasyonu oluşturmak için NASA, Kanada Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansından yardım alınmış. Kullanıcılar, kargo kapsüllerine göz atabilir, hatta ISS’de gerçek astronotlar gibi, önemli görevleri yerine getirebilir. Dünyadan 250 mil yükseklikte, gerçek bir ISS astronotu olabilirsiniz. Deneyimin tamamen ücretsiz olması Oculus için muhteşem bir artı diyebilirim. Elinizde Oculus VR varsa, ücretsiz bir şekilde uzay deneyimi yaşayabilirsiniz.

Birçok cezbedici oyunun çıkmasına rağmen, beni VR gözlük almaya en çok teşvik eden ürünün bu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Deneyimin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz, ayrıca buraya tıklayarak deneyimin Oculus sayfasına gidebilirsiniz.