Beyin Travmaları Alkol Bağımlılığı Riskini Arttırabiliyor

Araştırmacıların çocuklarda ve gençlerde travmatik beyin yaralanmaları ile alkol bağımlılığı arasındaki ilişkiye dair yaptıkları araştırmalar, travmatik beyin hasarlarının hayatın ileri aşamalarında alkol bağımlılığına yönelik bir risk faktörü olarak ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Ohio Üniversitesi’nden araştırmacılar, travmatik beyin hasarları ve alkol bağımlılığı arasındaki ilişkiyi araştıran eski çalışmaları incelediler. Çocuklarda ve gençlerde gerçekleşen travmatik beyin hasarının, hayatlarının ileri safhalarında alkol bağımlılığı için bir risk faktörü olarak ortaya çıkabileceğine dair kanıtlar bulundu.

Alkol ile travmatik beyin hasarları arasındaki ilişkinin ne olabileceğine dair bir öngörüde bulunduğumuzda, kişinin alkol tüketimi esnasında karşılaşabileceği zarar riskinin artacağı yönünde bir düşünceye kapılabiliriz. Alkol zehirlenmesi, travmatik beyin hasarlarında önemli bir risk faktörüdür. Yapılan bir çalışma, Amerika’daki beyin hasarlarına yönelik yapılan acil hasta sayısının yarısının, alkol kullanımı kaynaklı olduğunu bildiriyor.

Ohio State Üniversitesi’nden araştırmacı Zachary Weil tarafından yürütülen bir hayvan çalışması, onu, tam tersi bir durumun da gerçekleşebileceği konusunda şüpheye düşürdü. Özellikle de genç insanlarda. Weil bu konuda şöyle diyor: “Son yaptığımız bir çalışmada travmatik beyin hasarı yaşayan genç farelerin, yetişkinlerden daha fazla alkol tükettiklerini gözlemledik. İnsan literatürünü göz önünde bulundurmaya başladığımızda gördük ki, alkol ile travmatik beyin yaralanmaları arasında çok yakın bir ilişki var. Beyin hasarlarının kişiyi alkol tüketimine çok daha yatkın hale getirdiğine dair ip uçları elde ettik.”

Çocukluk ya da gençlik dönemlerinde travmatik beyin hasarı yaşayan insanların, hayatlarının ileri aşamalarında alkol sorunları yaşamaları ile ilgili net bir ilişki olduğu görülüyor. Örneğin, 5 yaşın altında, beyin yaralanması yaşamış çocukların, normal çocuklara oranla madde bağımlısı olma ihtimalleri 3.6 kat daha yüksek.

Peki neden beyin hasarı kişiyi alkol bağımlılığına daha yatkın hale getiriyor? Araştırma ekibi, daha önce yapılan çalışmalarda beyin hasarının, alkol bağımlılığını azaltan faktörleri olumsuz yönde etkileyebileceğine dair kanıtlar bulmuş. Örneğin; istikrarlı, romantik ilişkiler kurmak, iş/okul dışındaki etkinliklere katılmak ve tam zamanlı meşgaleler edinmek gibi faktörlerin hepsi, madde bağımlılığı riskinin azaltılmasıyla ilgili şeyler. Fakat tüm bunlar beyin hasarı yaşayanlar için başarılması çok daha güç şeyler.

Weil son olarak “Bu durum henüz insanlarda tam olarak kanıtlanmadı fakat, bu yönde çok sayıda kanıt mevcut" dedi.