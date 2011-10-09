Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ve eş zamanlı olarak IzHack, BuildUp ve BrainHack olmak üzere 3 farklı yarışmadan oluşan Code of Duty, 9-10-11 Mart tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

IEEE İYTE öğrenci kolu, Code of Duty ile 3 yazılım yarışmasını tek etkinlikte birleştiriyor! İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde 9-10-11 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlik 48 saat sürecek olan eş zamanlı 3 kategoriden oluşmaktadır. Algoritma geliştirme üzerine BrainHack, oyun geliştirme üzerine BuildUp ve siber güvenlik üzerine olacak CTF IzHack katılımcılarını bekliyor. Her kategori için 16’şar takım kabul edilecektir. Takımlar BrainHack için 2-3, BuildUp için 4-6, IzHack için 3-4 kişiden oluşmalıdır.

BuildUp bir oyun tasarlama ve geliştirme maratonudur. Maraton, konsepti GGJ (Global Game Jam), Ludum Dare gibi dünya çapında düzenlenen etkinliklere benzeyen ve Türkiye çapında düzenlenen bir Game Jam’dir.

IzHack, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde ilk olarak 2015 yılında yapılan siber güvenlik üzerine meraklı kişilerin katılabileceği CTF etkinliğidir. Siber güvenlik üzerine bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve eğitim amacıyla yapılan etkinlik, bu sene Code of Duty bünyesinde gerçekleştirilecektir.

BrainHack, Code of Duty etkinliğinin, algoritma ve programlama üzerine meraklı kişileri bir araya getiren programlama yarışmasıdır. Yarışmacılardan beklenen farklı programlama dilleriyle farklı yapılardaki programlama sorularını belirli bir süre içerisinde doğru sonuçlara ulaştırmalarıdır. Kategorinin amacı programlama hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve bu alanla uğraşan insanların tanışması için verimli bir ortam yaratmaktır.

İzmir gibi büyük bir şehirde daha önce benzeri yapılmamış olan etkinliğin başlıca gayesi yazılım alanıyla ilgilenen sizlere eğlenceli bir mücadele atmosferi sunmakla birlikte Türkiye’nin her kesiminden gelecek olan yarışmacılarını ve yazılım sektörünü bir araya getirerek tanışma olanağı sağlamaktır. Ekibini kur ve ilgilendiğin kategoriye başvurunu yap! 9-10-11 Mart’ta sen de Code of Duty kapsamında İYTE’de ol. Sakın geç kalma!

Etkinliğe başvurmak ve daha detaylı bilgi almak için codeofduty.iyte.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca son gelişmeleri anlık olarak öğrenmek için Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.