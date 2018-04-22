Çoğu İnsanın Yeni Bir Araba Satın Alırken Yaptığı 7 Hata

Benim olsun da ayağımı yerden kessin yeter demek, otomobil alırken pek de sağlıklı davranmadığınızı gösteriyor. Neredeyse her gün canımızı emanet ettiğimiz arabalarımızı satın alırken çok fazla detayı gözden kaçırıyoruz.

Otomobil konusunda bilinçli bir tüketici olmak, hayati bir önem taşıyor. A noktasından B noktasına normalden daha hızlı gidebiliriz. Birer sürücü olarak trafikte aracımıza emanet ettiğimiz tek canlar o anda içinde bulunanlar değil. Bu nedenle otomobili satın almayla başlayan sorumluluk süreci, bir sürücü olarak geçirdiğimiz her zaman dilimine etki ediyor.

Tarihin en büyük icadından, tarih boyunca savaşlardan daha fazla insanın ölümüne neden olan otomobilleri satın alırken yapılan genel yanlışları sizin için derledik. Unutmayın; doğru bir sürücü bilinci, o aracın satın alındığı andan itibaren başlar.

Arabanızın yeniden satış değeri hakkında önceden düşünün:

Bir otomobil satın alırken günün birinde onu satma ihtimalinizi de aklınızdan çıkartmayın. Çoğu insan bir zorunluluk haricinde daha iyi modeller almak için arabasını satıyor. Bu nedenle popüler ve müşterilerinin genel olarak çok memnun olduğu firmaların otomobilleri uygun birer seçenek oluşturuyorlar.

Ayrıca aracın özellikleri ve motoru hakkında detaylı araştırma yapmayı unutmayın. Renk konusunda da eğer özel bir nedeniniz yoksa gümüş, beyaz ya da siyah dışına çıkmayın. Çünkü bu üç renk diğer renklere göre daha kolay satılabiliyor.

Arabanızın bakım masraflarını da bütçeye dahil edin:

Zorluklarla biriktirdiğiniz ya da zor olmasa bile yüklü miktarlarda harcama yapacağınız bir otomobilin sadece etiket fiyatını düşünmeyin. Her aracın bir trafik ömrü vardır ve bu ömrün uzunluğu bakımlarının düzenli olmasına bağlıdır. Her bakım da sürücüler için ekstra maliyet anlamına geliyor. Ayrıca bakım dışında MTV gibi önemli vergi kalemlerini de hesaba dahil etmelisiniz ki ilerleyen süreçlerde aracın giderleri cüzdanınızı yormasın.

Gerçekten neye ihtiyacınız oluğuna karar verin ve özellikleri ona göre belirleyin:

İster sıfır ister ikinci el araç satın alacak olun, ihtiyacınız dışına çıkacak olan herhangi bir özelliği kolayca kabul etmeyin. Özellikle sıfır araçların fiyatlarını etkileyen en önemli kalemler, sonradan eklenen özellikler olur. Sigara kullanmıyorsanız araç içinde bir küllüğe ihtiyacınız yok demektir. Bunun yerine ekstra güvenlik önlemlerine daha fazla ücret ödemek daha önemli olacaktır.

Yeni çıkan bir model almamaya çalışın:

Sürücülerin çoğu eğer bütçeleri uygunsa yeni çıkan otomobillere sahip olmak için can atarlar. Ancak üreticiler, çıkarttıkları her yeni modeli bir süre boyunca gelecek yıllara çıkartacakları modeller için deneme tahtasına dönüştürürler.

Özellikle yazılımların araç içi sistemlerde büyük önem arz ettikleri günümüzde, araçların içinde daha çok sorun ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı kronik sorunlar, tüketiciler yeni araçlarını satın aldıktan sonra ortaya çıkıyor. Üreticiler zaten bu sıkıntılı süreçleri yaşayacaklarının farkındalar ve iyileştirmeleri de bu sorunlardan hareketle yapıyorlar.

Alacağınız araç minimum 3 yaşında olmalı.

Sadece kendinizi düşünmeyin:

Eğer çok çok zengin bir otomobil koleksiyoncusu değilseniz, aracınızın gündelik kullanım şartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir aile kurmak üzereyseniz, küçük bir araba almak sorun yaratabilir. Tam tersine nüfusunu düşük bir aileniz varsa ve yalnız takılmayı seviyorsanız, bol koltuklu bir araba sorun olacaktır. İhtiyacınızı doğru tespit etmelisiniz.

Diğer taraftan şehir içi kullanımlarınız daha yoğun olacaksa, ekonomik yakıt tüketimi yapan bir sedan seçmelisiniz. Ancak şehir dışı yolculuklarınız fazla olacaksa, geniş bir minivan düşünmeniz gerekebilir.

Acele işe komisyon karışır:

Araba satın almadan önce doyasıya araştırma yapın ve hemen karar vermemeye çalışın. Otomobilinizi satın alacağınız şirket ya da kişiler ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar, bu bir ticarettir. Araştırmalarınızda bağımsız uzmanlara danışın, istediğiniz özelliklerin ortalama olarak ne kadar alıcı bulduğunu tespit edin.

Araçların da satış sezonları bulunur ve bazı dönemlerde otomobil fiyatlarında düşüş gözlemlenir. Gene aynı şekilde bu dönemlerde büyük indirimler ve kampanyalar yapılabilir. Ayrıca her yılın sonuna doğru bayiler, elden çıkartamadıkları modelleri, adet olarak fazla gelen araçları satmaya çalışırlar. Bu nedenle ödeme seçenekleri daha uygun olur, pazarlık varsa payı artar.

Profesyonel gibi davranın:

Araç alım satım işine tecrübe sahibi olanlar, bayiler arası rekabetin fiyatları belirleme konusuna büyük bir etmen olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle alacağınız otomobile karar verdikten sonra farklı bayilerdeki fiyatlarını inceleyin. Eğer yeterli araştırmayı yapmazsanız, binlerce liralık tasarrufunuzdan olabilirsiniz.