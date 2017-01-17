Çoğu Kişinin Bilmediği 4 Facebook Özelliği

Facebook’ta işinize yarayabilecek 4 adet ipucunu sizlerle paylaştık.

Birçoğumuz Facebook’u kullanıyoruz. Ancak uzun süredir kullanmamıza rağmen, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesinin pek çoğumuzun bilmediği ve işimize yarabileyecek bazı özellikleri mevcut. Şimdi bu özelliklerden 4 tanesine göz atacağız.

Gönderdiğiniz İlk Facebook Mesajını Okuyun

Facebook’ta birine gönderdiğiniz ilk mesajı görebilmek için Ayarlar’a girdikten sonra Genel bölümünün en altında yer alan “Facebook Verilerinin Kopyasını İndir” seçeneğine tıklayarak tüm Facebook verinizin indirilmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu saatler hatta günler alabilir. Bu basit, ama yavaş bir yoldur.

Bunun daha hızlı, ancak daha karışık bir yöntemi de var. Facebook’un masaüstü sürümünde https://m.facebook.com/messages/ adresine gidin ve bir arkadaşınızla olan sohbet sekmesine tıklayın. “Daha Eski Mesajları Gör” seçeneğine sağ tıklayarak bağlanıtıyı yeni sekmede ya da pencerede açın. Açılan sekmede ya da pencerede, bir sürü numarayla dolu uzun bir URL göreceksiniz. URL’in “&start=7” şeklinde olan kısmına bakın. Oradaki 7 sayısı, görünen, indekslenmiş mesajları ifade eder. Yani 5’nin yerinde olması gereken sayı, gönderdiğiniz Facebook mesajlarının toplamına en yakın sayı olmalıdır. Bu sizi en eski mesajlarınıza ulaştıracaktır. Bu sayıya ulaşmak için Facebook’un masaüstü sürümünde mesajlara girin. Bir arkadaşınızla olan sohbet penceresini açın ve o pencerede yukarı doğru giderek eski mesajları görüntüleyin. O pencerede yukarıya çıktığınızda “Daha Eski Mesajlar Yükleniyor… (1300)” şeklinde bir yazı göreceksiniz. Burada parantez içinde yazan sayı arkadaşınıza gönderdiğiniz bütün mesajların yaklaşık sayısıdır. Bu sayıyı yukarıda bahsettiğim, URL’de yer alan “&start=7” bölümündeki 7’nin yerine yazın ve sayfayı yeniden yükleyin. Daha sonra sayfada eski mesajları görmek için biraz yukarı doğru gittiğinizde bu arkadaşınıza attığınız ilk mesajı göreceksiniz.

Okundu Bilgisini Pasif Hale Getir

Facebook mesajlarındaki okundu bilgisini Facebook üzerinden pasif hale getirmenin bir yolu yoktur. Ancak masaüstü internet tarayıcılarında üçüncü taraf uygulamalarıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Chrome için Facebook Unseen App kullanılabilirken Crossrider’s Chat Undetected uygulaması hem Chrome hem Firefox hem de Microsoft Edge’de kullanılabiliyor.

Fotoğraf Gizliliğini Maksimuma Çıkar

Eğer Facebook’ta daha önce paylaştığınız fotoğraflarınızın kimisi herkese açık, kimisi arkadaşlarınızın arkadaşlarınıza açık, kimisi de sadece arkadaşlarınıza açıksa ve siz birden fotoğraflarınızın hepsini sadece arkadaşlarınızın görmesini isterseniz, paylaştığınız onca fotoğrafın gizlilik ayarını teker teker düzenlemek büyük bir eziyet olacaktır. Ancak bunun daha kolay bir yöntemi var. Facebook’ta Hareketler Dökümü’ne gidin ve sol bölümde yer alan Fotoğraflar’a ardından da Fotoğrafların’a tıklayın. Daha sonra ekranın üst kısmında yer alan Paylaşılanlar bölümünden Arkadaşlar seçeneğini seçin.

Gelen Gizli Mesajları Okuyun

Facebook’ta arkadaşınız olmayan kişilerden gelen mesajlar gelen kutunuza düşer. Ancak bu mesajları görebilmek için Mesajlar bölümündeki Mesaj İstekleri kısmından bu mesajları onaylamanız gerekmektedir. Arada sırada bu bölümü kontrol etmekte fayda olabilir.