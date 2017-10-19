Uluslararası Spor Birliği, direk dansını resmen spor olarak kabul etti. Şimdiki hedef ise dansın olimpiyatlarda yer almasını sağlamak.

ABD’li dansçı Katie Coates, 11 yıldır sürdürdüğü savaşı kazandı ve direk dansının Uluslararası Spor Birliği tarafından spor olarak kabul edilmesini sağladı. Coates, şimdiki hedefinin direk dansının bir olimpiyat yarışması olarak kabul görmesini sağlamak.

Mücadelesinin sonunda elde ettiği zaferle ilgili açıklamalarda bulunan Coates, direk dansının 2000’li yılların başından itibaren bir fitness sporu olarak yapılmaya başlandığını ve bunun artık bir seks ya da cinsellik utancı olarak anılmaktan çıktığını belirtti. Direk dansının insanların düşündüğü gibi bir şey olmadığını, gerçekten spor olduğunu söyleyen Coates, ‘Bu sebeple ben de mücadeleye başladım. Direk dansı, ciddi çalışmalar gerektiren bir spor. Onu anlamanız için dikkatle izlemeniz lazım’ dedi.

Artık bir spor olarak kabul edilmesinin ardından direk dansı, bundan sonra ciddi bir fitness eğitimi gerektirecek. Hatta sporcuların doping testlerinden bile geçmeleri gerekecek.

Savaşına 2006 yılında başlayan Coates, direk dansının spor olarak kabul edilmesi için toplam 10 bin imza toplamıştı.