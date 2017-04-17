Bir gökdelenin çatı katında bulunan havuzda yüzebilir misiniz? Özellikle yükseklik korkusu olanların uzak durmasının daha uygun olacağı bir havuz diyebiliriz.

Lüks dairelerde yaşamak birçok uç zevki beraberinde getiriyor. Zengin olmanın birkaç ayrıcalığı var ve bunlar arasında lüks bir hayat yaşamak da yer alıyor. Houston’un Market Square Tower’ı lüks yaşam için tasarlanmış, özellikle havuzu ile ön plana çıkmış bir bina. Binanın çatısında yer alan havuz, özellikle yükseklik korkusu olanların kolay kolay cesaret edemeyeceği bir tasarıma sahip. Havuz, 40 katlı binanın en tepesinde, tam olarak 502 fit/153 metre yukarıda ve zemini tamamen cam olacak şekilde binadan 10 metre ileriye kadar açılan bir balkona sahip. Bu balkonda yüzmek, yükseklik korkunuzun ne demek olduğunu iliklerinize kadar hissettirecek.

Bu bölümde alt, ön ve yanlarda olmak üzere sekiz inç kalınlığında akrilik camlar bulunuyor. Cam alt kısımdan yukarıya doğru eğri bir biçimde gidiyor ve bu sayede, suyun içerisinden aşağıyı kesintisiz olarak görebiliyorsunuz.

Havuzla birlikte çatıda ızgara alanları, son teknoloji spor aletlerinin bulunduğu Sky Gym, sanal sınıflar için Sky Studio, özel yemek veya toplantılar için Sky Room ve barın bulunduğu Sky Lounge bulunuyor. Binanın 4. katında hava hokeyi, Skee-Ball, ping pong gibi oyunlar bulunuyor. Ayrıca aynı katta bilardo odası, poker odası, kapalı basketbol sahası, sanal golf simülatörü, sinema salonu, çocuk odası, siber salon, yönetici konferans salonu, güneşsiz bronzlaşma süiti, catering mutfağı olan gösterişli balo salonu ve gösteri mutfağı gibi birbirinden çeşitli etkinliğe katılabileceğiniz alanlar bulunuyor. Bunların dışında buhar, sauna, masaj ve spa alanlarının da bulunduğu bir yer olan Market Square Tower’da, geniş evlerin bulunduğu birçok alan bulunuyor. Binalar, 2.195.000 dolardan başlayarak, 18.715.000 dolara kadar çıkabiliyor.

Buranın başta havuzu olmak üzere genel anlamda her şeyiyle muazzam bir mekan olduğunu söyleyebilirim.