Microsoft Cortana'yı Ayda 141 Milyon Kişi Kullanıyor

Açıklanan istatistiklere göre Microsoft'un akıllı sesli asistanı Cortana'yı ayda 141 milyon kişi kullanıyor.

Microsoft'un Apple'ın Siri'sine rakip olarak çıkardığı ve günümüzde gerek bilgisayar platformuna girmesi gerekse nesnelerin interneti alanında yapılan geliştirmelerle birlikte en gelişmiş akıllı asistanlardan biri haline gelen Cortana özellikle Windows Phone platformundaki düşüş nedeniyle pek fazla kişi tarafından kullanılmıyordu. Ancak görünen o ki, Windows Phone kullanıcıları hem Cortana'dan hem de direkt Windows Phone platformundan vazgeçse de Cortana'nın milyonlarca kullanıcısı var.

Microsoft'a yakınlığıyla bilinen Microsoft Central sitesinin haberine göre, Microsoft'un akıllı asistanı Cortana'yı ayda 141 milyon kişi kullanıyor. Öte yandan analistlere göre Cortana her ne kadar başarılı sayılabilecek düzeyde kullanıcı sayısına sahip görünse de Cortana'nın bu kullanım oranının büyük bir kısmının aslında Android ve iOS için çıkan Cortana uygulamaları olduğu tahmin ediliyor. Öyle ki Windows çoğu ülkede Cortana'yı PC platformunda kullanma imkanı sunmadığı için ve Windows Phone kullanıcıları ciddi anlamda azaldığı için geriye bu diğer iki platform kalıyor.

Buradan da yola çıkarak aslında Microsoft'un Cortana ile ilgili atacağı adımlarda Android ve iOS platformlarındaki Cortana uygulamalarını geliştirmeye özen göstereceğini söylemek mümkün. Zira ilerleyen dönemlerde Microsoft, işletim sistemi tarafında özellikle mobilde piyasadan çekilmek zorunda kalırsa elinde hala Cortana gibi gelişmiş bir akıllı asistan olacak.