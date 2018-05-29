UBER Şoförlerini İşinden Edebilecek Yasa Yürürlüğe Girdi!

Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen UBER taşımacılığına ve UBER şoförlerine dair önemli bir yasa, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde, D2 yetki belgesini UBER şoförlerine ve benzeri internet uygulamalarını kullanan şoförlere kullandıran şirketlere ilk etapta 50 puanlık ceza uygulanacak. Bu 50 puanlık ceza, 3.000 TL karşılığında kaldırılabilecek.

Bir sene içerisinde, D2 yetki belgesini UBER ve benzeri uygulamalar için kullandıran firmaların D2 belgesine el konularak trafikten men edilecekler. Duruma göre bu firmalar 2 yıl süreyle yasaklamalarla da karşılaşabilecekler.

Aslında uygulama ilk etapta yasal bir düzeltme gibi görünse de UBER sürücülerini bu durum doğrudan etkileyebilir. D2 belgesine sahip olmak gelir düzeyi normal bir vatandaş için oldukça güç. Öncelikle ticaret odasına kayıtlı olmanız, 30 bin TL sermayenizin olması ve belge ücreti olan 29.063 TL'yi ödemeniz gerekiyor.

Bu durumda UBER sürücüsü olmak için iş yeri açabilecek bir durumda olmanız lazım. Düzenleme gelmeden önce sürücüler turizm firmalarından uygun fiyatlarla belge kiralayabiliyor ve kontrollerde bu belgenin geçersiz sayılması gibi bir durum söz konusu olmuyordu. Yeni düzenleme ile UBER şoförlerinin büyük oranda etkileneceğini söylememiz mümkün.