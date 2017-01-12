Çoğumuzun Yaptığı Paylaşımların 'Gizli' Sebebini Özetleyen, Tespitler Kralı Video

Nick Smith isimli YouTube kullanıcısının paylaştığı video, çoğumuzun sosyal medya platformlarında neden paylaşım yaptığımızı özetler nitelikte.

Şimdi genelleme yapıp herkesi bu kategoriye sokmak istemiyorum ama çoğumuz, Facebook'ta ya da Instagram'da yaptığımız paylaşımların ardından arkadaşlarımızdan ya da takipçilerimizden bazı reaksiyonlar bekleriz. Örnek vermek gerekirse Facebook'ta bir video paylaşırız, daha sonra beğenilmesini ve paylaşılmasını bekleriz. Ya da fotoğraf paylaşırız, hemen like'ların yağmur gibi gelmesini isteriz.

Instagram'da da durum farklı değil, hatta beklentilerin en fazla olduğu platform için Instagram'ı örnek gösterebiliriz. Fotoğraf paylaşımından önce hashtag'leri belirleyip (yalan yok, bunu ben de çok yapıyorum) yüzlerce kişiye ulaşmasını istediğiniz fotoğrafınızın elbette ne kadar like aldığını önemsersiniz. İşte bunlar çok fazla dillendirilmezler ama içten içe hepimizin bildiği gerçeklerdir. Nick Smith isimli YouTube kullanıcısının yayınladığı aşağıdaki videoyu, yaptığımız paylaşımın sonrasındaki beklentilerimizin somut olarak dışavurumu olarak tanımlamak sanırım yanlış olmayacak.

Video elbette İngilizce, fakat tarzanca bile biliyor olsanız anlatılmak isteneni rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Ben yine de size videodaki söylemlerinden bazılarını aktarayım:

-Evet, like'larımı alayım lütfen, haydi!

-İşte kaslarım. Gönder haydi, yap şunu!

-Çocuklar, işte gizli yeteneğim. Haydi interneti kullan, gönder gönder, daha hızlı! (bu kısma çok güldüm :) )

Çok uzatmayayım, hem doğru tespitleri görüp hem de eğlenince videoyu sizlerle paylaşmak istedim.