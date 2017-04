Yalnızca not defteri ile yazıları sese çevirmeyi anlattık. Son derece basit bir kaç adımla, siz de kendi Webtekno ses çevirici aracınızı oluşturabilirsiniz.

Bilgisayarlarımızın en yaratıcı alanları not defterleridir. Yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. İsterseniz yazı yazabilir, isterseniz resim dosyası oluşturabilir veya internet sayfası yapabilirsiniz. Hiçbir zaman önemsenmeyen not defterinin bir sınırı bulunmuyor.

Bugün sizlere her zaman gördüğümüz ve pek önemsemediğimiz not defteri ile yazdığınız yazıları sese çeviren 4 satırlık kod paylaşacağım. Nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğimiz yöntem ile siz de kolaylıkla kendi yazıyı sese dönüştürme asistanınızı yapabilirsiniz.

Adım 1: Not defterini açın. Bunun için, masaüstünde sağ tıklayarak yeni sekmesinden “Metin Belgesini” açabilirsiniz. Ya da, Win+R tuşlarına basarak Notepad yazıp enter tuşuna basabilirsiniz.

Adım 2: Şimdi, aşağıdaki 4 satırlık kodu, açtığınız not defterine yapıştırınız.

Dim message, sapi message = InputBox("webtekno ses değiştirici"+vbcrlf+"Webtekno.com","Webtekno yazıyı sese çevirme programı") Set sapi = CreateObject("sapi.spvoice") sapi.Speak message

Adım 3: Not Defterine kodu ekledikten sonra, not defterinin sol üst kısmındaki Dosya’dan Farklı Kaydet’e tıklayınız. Normalde varsayılan olarak “.txt” uzantısı bulunan not defterinde, başlık ve sonrasında “.vbs’i ekleyerek örn (webtekno.vbs) kaydet’e basın.

Adım 4: Şimdi bu kodu kaydettiğiniz yere giderek dosyaya çift tıklayıp dosyayı açınız.

Bu kısımda, söylenmesini istediğiniz yazıları yazıp tamama basınız.

Not defteri ile yazdığınız yazıları sese çeviren program hazır. Güle güle kullanın.