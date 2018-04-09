Geçtiğimiz günlerde Coinbase, alışveriş için daha fazla kripto para sermaye artırımı yapmayı ve yeni kripto para türlerini piyasaya sürmeyi düşündüklerini duyurdu. Bugün itibariyle Coinbase borsası, Rachael Horwitz'i iletişim başkan yardımcısı olarak işe aldı.

Kriptokrasi borsalarından biri olan Coinbase, bugün Rachael Horwitz'i ilk iletişim başkan yardımcısı olarak işe aldı. Horwitz, Spark Capital için pazarlama ve iletişim çalışmalarını bugün itibariyle başlattı. Bunun öncesinde ise Horwitz, Facebook'ta teknoloji iletişim direktörüydü.

Bir endüstri olarak Blockchain projesinin bir reklam problemi mevcut. Projenin savunucuları insanlara çok yüksek şeyler vaadetti ancak skandallar ve dolandırıcılıklardan sonra insanlar kripto para birimlerine çok güvenmemeye başladı. Coinbase gibi daha meşru girişimlerse kendi yaşadıkları zorlukları müşterilerine birer imkan olarak sunuyor.

Horwitz, Coinbase’in son aylarda işe aldığı üçüncü kadın yönetici. Tina Bhatnagar, (daha önce Twitter'da çalışıyordu), şirketin operasyon ve teknoloji başkan yardımcısı. Emilie Choi, (eskiden LinkedIn'de çalışıyordu) iş geliştirme başkan yardımcısı Horwitz, kripto para alanında kadın temsilciliğini teşvik etmek için daha önceden etkinliklerde de yer almış.

Peki, sizin Kripto madenciliğine ve borsasına kadınların dahil olması konusundaki fikirleriniz nedir?