Bitcoin Cash, Coinbase’in Destek Mesajından Sonra Yükselişte

Kripto para dünyasında Bitcoin’in alternatifi olan birimlerin yatırım potansiyeli artıyor. Bitcoin Cash desteği getiren dünyanın en köklü kripto borsası Coinbase, kripto paranın değerinde ani bir yükselişe neden oldu.

Asıl olaya geçmeden önce, Bitcoin Cash’in Bitcoin’den farklı bir kripto para birimi olduğunu belirtelim. Arasındaki isim benzerliğinden dolayı kripto ekonomiyle fazla ilgilenmeyenler, iki birimi birbirine karıştırabilirler. Ancak gerek yazılımsal, gerek de üretim sistemleri açısından birbirinden tamamen ayrı para birimlerinden söz ediyoruz.

Elbette Bitcoin popülaritesinin kripto ekonomiye olan katkısı yadsınamaz. Artık astronomik rakamlara ulaşan Bticoin, çoğu bireysel yatırımcı için mantıklı bir seçenek olmaktan çıktı. İnsanlar, tıpkı onun gibi yükselebilecek kripto para birimlerine yöneldiler. Bunlar arasında Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash ve Dash gibi seçenekler var.

Geçtiğimiz haftalarda en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’u tahtından eden ve dikkatleri üzerine toplayan Bitcoin Cash, yüksek miktarda yatırım almaya başlayınca ABD’nin önde gelen Coinbase borsasının dikkatini çekti. Coinbase, küresel çapta en çok yatırımcıya sahip kripto para borsası olarak biliniyor.

Coinbase, Bitcoin Cash alım ve satımlarına destek vereceğini şu paylaşımıyla duyurmuştu:

""Coinbase'de Bitcoin Cash'i alın, satın, gönderin ve saklayın"

Ardından gelişen süreçte şirket, kendi çalışanlarının bu ani yükleşle ilgilerinin olmadığını kanıtlamak için şöyle bir karar aldı:

"Coinbase, sıkı bir ticaret politikası ve çalışanlar için iç yönergeler sürdürüyor. Coinbase çalışanlarının birkaç hafta Bitcoin Cash'de işlem yapmaları yasaklandı."

Bu paylaşım sonrasında fazlasıyla değerleneceği düşüncesine sahip olan yatırımcılar, hali hazırda Bitcoin Cash desteği sunan diğer borsalara yöneldiler. Çünkü Coinbase üzerinden alıma açılan her birimin değerinde otomatik olarak artış yaşanabiliyor.

Yatırımcıların aniden Bitcoin Cash’e yönelmesi, beklenen yükselişi erkene çekti ve Salı günü gelmeden uçuş başladı:

Haberi yazdığımız an itibariyle Bitcoin Cash’in değeri 3.519 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bitcoin ve türevi için yatırım yapmayı düşünenler artık güçlü bir alternatife sahip oldular. Bitcoin Cash, 1 Ağustos 2017’de Bitcoin’in bünyesinden ayrılmış olan güçlü bir kripto para birimi olmaya devam ediyor.