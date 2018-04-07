Dünyanın en tanınmış kriptokrasi borsalarından biri olan Coinbase, 1.6 milyar dolarlık kripto para alış verişi sonrası ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) lisanslı bir aracı kurum ve elektronik ticaret merkezi olarak kaydolma konusunda başvuruda bulundu.

Bitcoin ile başlayan ve diğer kripto paraların da yüksek değerlemeye sahip olmasıyla gündeme gelen kripto para alışverişi sağlayan borsalar her geçen gün meşruiyetini artırıyor. Alanın en büyüklerinden birisi olan Coinbase, son yaptığı başvuruyla rakiplerine nazaran daha baskın bir konuma yerleşmeyi hedefliyor. Coinbase, SEC'e kayıt olarak kendi platformunda işlem gören kripto paralarını, SEC'in menkul kıymetler olarak tanımladığı coinleri de içerecek şekilde genişletmesine izin alacak.

Bunun yanı sıra SEC, hangi tokenlerin menkul kıymet olarak kabul edildiğine henüz karar vermedi. Ayrıca daha spesifik kılavuzlar oluşturulana kadar komisyon, yatırımcıların Howey Testini takip etmelerini tavsiye etti. Öte yandan çoğu kripto paranın menkul kıymetler tarafından düzenleneceği bu alanla ilgili olan insanlar tarafından genel bir eğilim olarak öne çıkıyordu. Ancak, birçok kripto para üreticisi, kendi coinlerinin böyle bir muamele görmediği bir ortam inşa etmek için çok çalışıyor.

Bundan dolayı kripto para birimi dünyası, mali düzenleyicilere karşı, açıkça düşmanca değilse bile şüpheci bir tavırla yaklaşıyor. Ancak Coinbase burada bir farklılık yaratarak, kripto paralarının Google'ı olmak istiyor ve şu anda açık ara önde gidiyor. Dünyanın en büyük borsası olmasa da Coinbase, bitcoin'i teknik bilgisi olmayan kitlelere ulaştıran bir platform olarak görülüyor. Şirket politikaları gereği, kripto paralarda yeterince istikrara sahip olanları listelemeye çalışıyor.

Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Coinbase, alış veriş için daha fazla kripto para sermaye artırımı yapmayı ve yeni kripto para türleri eklemeyi düşündüklerini duyurdu. Kripto paralar, her ne kadar 2018 yılı başından bu yana bir önceki yılın son çeyreğine nazaran popülerliğini kaybetmiş olsa da hala birçok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Bunun yanı sıra meşruiyetinde de gözle görülür bir artış gerçekleşiyor. Coinbase de bu meşruiyet ortamında denetim ve belirleyici eksikliğini kapatmak için adımlar atıyor.