Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase, bu alanda neredeyse tekelleşecek kadar büyüdü. Şirket, daha öne Bitcoin girişimleriyle tanınan Earn.com’u satın aldığını açıkladı.

Silikon Vadisi’ndeki en gözde kripto para girişimlerinden birisi olan Earn.com, artık Coinbase bünyesine yer alacak. Daha önceleri 21 Inc. adıyla tanınan firma, Bitcoin madenciliği konusunda Intel ile ortaklık kurduğu işler yapmıştı. Şirket, faaliyete geçtiği ilk aylarda büyük miktarlarda yatırım aldıktan sonra strateji değiştirdi.

2015 yılında geliştirici odaklı ürünü 21 Bitcoin Computer’i piyasaya süren firma, milyonlarca dolarlık yatırımla gücüne güç katı. Ekim 2017’ye gelidiğimizde bütünüyle değişim geçiren firma, artık bir sosyal ağ sitesi adıyla markalaşmış oldu.

Kripto para konusuna özel olarak tasarlanan ilk sosyal medya mecrası olan Earn.com, kullanıcılarına kripto para kazanma imkanı sunan bir girişimdi. Kullanıcılar, çeşitli görevleri yaparak ödüller kazanabiliyor ve diğer yatırımcılarla kolayca etkileşim kurma imkanına sahip oluyorlardı.

Earn.com aynı zamanda piyasaya yeni çıkacak kripto paralar (ICO’lar) için de kullanıcıları arama zahmetinden kurtarıyor. Airdrop adı verilen ve bazı temel görevlerle ücretsiz kripto para dağıtımı yapan kampanyalara tek bir noktadan ulaşmak mümkün oluyordu.

Coinbase, yaklaşık 120 milyon dolar ücret ödeyerek anlaşmayı sağladı. Henüz şartlar açıklanmamış olsa da süreç kesinleşti.

Earn.com’un kurucusu olan Balaji Srinavasan ise Coinbase bünyesinde baş teknoloji şefi olarak görev yapmaya devam edecek. Site aynı hizmetlerine kaldığı yerden, ancak artık Coinbase güvencesiyle devam edecek.