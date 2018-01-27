Coincheck Cüzdanları Hackerlar Tarafından Boşaltıldı

Japon sanal para şirketindeki 2 milyar TL değerinde Nem coin, hackerlar tarafından çalındı.

En büyük sanal para şirketlerinden biri olan Japonya merkezli Coincheck, bünyesinde bulundurduğu Nem coinleri çaldırdı. İlk yayınlanan haberlerde basın kuruluşları, Bitcoin ve Ethereum gibi farklı sanal para birimlerinde de kayıp olduğunu duyurmuştu. Ancak Coincheck’in yaptığı açıklamaya göre, yalnızca Nem coin hesapları boşaltıldı.

Başarılı sonuçlanan hack girişimi, ülkemizle Japonya’nın arasında 6 saat olduğunu düşünülürse 25 Ocak saat 21:00’da gerçekleşti. Ancak Japonya yerel saatine göre hack girişimi 26 Ocak 03:00 olarak kayıtlara geçirildi.

Coincheck yaşanan üzücü durumu açıklamak için basın toplantısı düzenledi. Firma toplantıda NEM coin cüzdanlarını, özel anahtar kodunu eline geçiren bilgisayar korsanlarının boşalttığını açıkladı. Ayrıca uygunsuz hereketi farkeden Coincheck yetkilileri aynı gün içerisinde Japonya'nın Finansal Hizmetler Dairesine ve emniyet güçlerine suç duyurusunda bulundu.

Dünya tarihindeki en yüksek sanal para hırsızlığı duyurusunu dikkate alan yetkililer ülkedeki sanal para trafiğini öğle saatlerinde dondurdu. Ayrıca hackerların çaldığı paraların tamamının kripto cüzdan sahiplerine ait olduğu duyuruldu. Suçlamalarla ilgili şirket güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu ve her ayrı sanal para biriminin farklı cüzdanlarda saklandığını açıkladı. Ancak yaşanan durumlar göz önüne alındığında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu aşikar.