Çok Apple Hareketler: Pixel 2 XL Sızdırıldı

Google'ın yeni telefonu Pixel 2 XL'ın tam görüntüsü sızdırıldı. "Home" tuşu yok, full ekran var!

Google'ın yeni ürettiği akıllı telefon Pixel 2 XL daha önce de iPhone X sızıntılarını paylaşan teknoloji habercisi Evan Blass tarafından sızdırıldı. Ön yüzünün ekranla kaplı olmasıyla ve "Home" tuşunun olmamasıyla adeta iPhone X'a selam çakan tasarımı internet alemini karıştırdı! Daha önce özellikleri sızdırılan telefonun tam halinin sızdırılmasıyla da birlikte Google'a tanıtacak pek bir şey kalmamış gibi gözüküyor.

Tasarımı sızdırılan telefonun toplamda iki adet tam boy görseli ortaya çıktı. Daha öncede Google'ın özellik açısından garip ve Apple'a benzer "cesaretli" kararlarını yazılarımızda bol bol işlemiştik. Şimdi de tasarımsal açıdan adeta iPhone X'e rakip olarak çıkarıldığı açıkça görülen bir telefonla karşı karşıyayız.

Bu 2 Ekim Çarşamba günü Google'ın yapacağı etkinlikte ayrıntılı bilgi vereceği telefonla ilgili olarak, artık gövde tasarımı da sızdığına göre fazla bilmediğimiz bir şey kalmadı. Bize Google neredeyse tanıtım anlamında bile Apple'ın oynadığı sızıntı oyununu oynuyormuş gibi geliyor.

Eh Google Pixel 2 XL'ımız da hepimize hayırlı olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Google'ın yeni iPhone X rakibi sizce başarılı olacak mı? Google Pixel 2 XL'i beğendiniz mi?