Çok Az İnsan Tarafından Bilinen 18 Bilimsel Gerçek

Gözyaşlarınızı akıtmanın mümkün olmadığı tek yer neresi? Karıncalar suyun altında ne kadar süre hayatta kalabilir? Eğer bir kelimeyi hatırlamakta zorlanıyorsanız, ne yapmalısınız?

Bilim, bu soruların cevabını buldu. Fakat bilimin eriştiği bu yanıtlara birçoğumuzun henüz ulaşamadığını düşünerek, bu ve bunun gibi 18 sorunun cevabını sizler için sıraladık...

1. Dünya'yı varoluşundan bu yana 24 saate sığdırmaya çalışsak, insanlar bu zamanın yalnızca 1 dakika 17 saniyesini doldurabilir.

2. Çin'de İngilizce konuşan kişilerin sayısı, ABD'den daha fazladır.

3. Hayatta kalma uzmanları, '3'ler kuralını' hiç unutmaz. Zira insanlar oksijen solumadan ortalama 3 dakika, ekstrem hava şartlarında barınak olmadan 3 saat, su içmeden 3 gün ve yemek yemeden 3 hafta hayatta kalabilir.

4. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem öylesine etkili oldu ki, Dünya'da günler 1,8 mikro saniye kısaldı.

5. Karıncalar, suyun altında 2 hafta hayatta kalabilir.

6. Yer çekiminin olmadığı bir ortamda insan ağlayamaz. Çünkü gözyaşı yere doğru hareket edemez ve gözden çıkamaz.

7. İnsanların kalça kemikleri, betondan çok daha sağlamdır.

8. Sivrisinek kovucu spreyler aslında sivrisineklere rahatsızlık verip yaklaşmasını engellemez. Sivrisineklerin alıcılarını bloke eder ve insanları bir anlamda gizler.

9. Yalnızca Samanyolu galaksisinde 400 milyar'dan fazla yıldız olduğu düşünülüyor.

10. Bir insan günde en az 28 bin litre hava, 500 litre oksijen tüketir.

11. Her gün 275 milyon yeni yıldız doğuyor.

12. İki gözünüz var ve her biri 130 milyon görme siniri hücresinden oluşuyor. Ve her bir hücrenin içinde 100 trilyon atom olduğu düşünüldüğünde bu rakam evrendeki bütün yıldızların sayısından dahi daha fazla.

13. Derin sularda 180 balık türü, hiç ışık görmeden büyür ve hayatını sürdürür.

14. Şayet bir kelimeyi anımsamakta zorlanıyorsanız, yumruğunuzu sıkın. Bu beyin aktivitenizin artmasına ve hafızanızı geliştirmeye yardımcı olur.

15. Evrendeki yıldızların sayısı, dünya üzerinde yer alan kum taneciklerinin sayısından dahi daha çoktur.

16. Ağırlığı 600 kilogramı bulabilen bir mavi balinanın kalp damarlarının içine bir insan girebilir.

17. Yalnızca bir gün içinde dünyaya ulaşan güneş ışıkları ile, dünya 27 sene boyunca enerji ihtiyacını karşılayabilir.

18. Ortalama bir insan; günde 23 bin defa göz kırpar, 100 bin defa kalbi atar, 23 bin defa nefes alır, karaciğeriyle 1500 litre kanı süzer, midesiyle 2 litre asit üretir.