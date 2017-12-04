Bu Yılın Neredeyse Hiç Konuşulmayan Telefonu: ZTE Axon M

ZTE, 2017 yılında Samsung, LG gibi teknoloji devlerinin henüz üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı akıllı telefon ZTE Axon M'i tüketicilerin beğenisine sundu. Ancak çerçevesiz akıllı telefon trendi, müthiş yeteneklerine rağmen Axon M'in tüketicilerin gözünden kaçmasına neden oldu.

2017 yılı akıllı telefon endüstrisi için son derece hareketli bir yıl oldu. Yeni donanım ve tasarım trendleri küçük-büyük tüm üreticileri daha farklı ve güçlü akıllı telefonlar üretmek zorunda bıraktı. Bu durum tüketiciler için her ne kadar zenginlik gibi gözükse de çok fazla telefon seçeneği olması, bazı modellerin oldukça faydalı yetenekleri olmasına karşın tüketicilerin gözünden kaçmasına neden oldu.

Gözden kaçan akıllı telefonlar içinde en özel yeteneğe sahip olanı belki de ZTE Axon M. Birbirinden bağımsız iki ayrı ekrana sahip olan bu müthiş cihaz, çoklu görev işlemlerini çok daha rahat gerçekleştirmenizi sağlıyor. Üstelik ZTE Axon M dilediğinizde iki ekranı tek bir büyük ekran gibi çalıştırıp bir ‘tablet’ kullanımı sunarken, dilerseniz de birbirine bağlı iki ayrı akıllı telefon gibi çalışabiliyor.

Genel tasarımına baktığımızda ZTE Axon M’in tüketicileri çok da kandırabileceğini söyleyemeyiz. Galaxy S8 ya da Note 8, iPhone X ya da OnePlus 5T gibi cihazların yanında ZTE Axon M, deyim yerindeyse tuğla gibi kalıyor. Cihaz tüm amiral gemilerinden çok daha ağır ve kalın. Ancak cihazın üst üste duran iki ekrana sahip olduğunu düşünürsek ağırlık ve kalınlığı hoş görebiliriz.

Bazı akıllı telefonlar resim içinde resim modu gibi özelliklerle kullanıcıların aynı anda birden fazla işlem yapabilmesini sağlar. Bazı telefonlar ise ekranı ikiye bölerek aynı anda iki uygulamayı çalıştırmamıza imkan sağlar. Bu özellikler çoklu görev için faydalı gibi görünse de işlevsel değildir ve ikiye bölünen ya da pencere içine alınan uygulamalar çok da iş görür ekran boyutlarında bulunmaz.

Fakat ZTE Axon M’de ekranı bölmek istediğinizde tek yapmanız gereken katlanmış olan ikinci ekranı açmak. Böylece bir ekranda e-postalarınızı kontrol ederken diğer ekranda YouTube’dan video izleyebilirsiniz. Hatta dilerseniz YouTube’u açtığınızda ekranı yan çevirin ve üstte tam ekranda video izlerken altta videonun açıklamalarını ve yorumlarını okuyun. Ekranı bölmek ya da pencereler açmaktan kesinlikle daha iyi.

Peki her şey bu kadar güzel mi? Maalesef değil. Kalın ve ağır olması ZTE Axon M için kabul edilebilir kusurlar. Fakat ekran çerçeveleri özellikle cihaz tablet olarak kullanılmak istendiğinde aşırı derecede göze batmaktadır. Ayrıca ekran çerçevelerinin kalınlığı nedeni ile tablet modunda bir metin okumaya başladığınızda kelimelerin ortasında yükselen kalın siyah çerçeveler görebilirsiniz.

Yine de ZTE Axon M’in özellikle çoklu görev yeteneğine çok fazla ihtiyaç duyan tüketiciler için iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak cihazın gelecek modellerde tasarım ve güç anlamında biraz daha geliştirilmesi gerektiği kesin. ZTE kesinlikle faydalı ve işlevsel bir akıllı telefon tanıttı ancak gürültülü geçen ve çerçevesiz ekranlı, çift kameralı telefonların egemen olduğu bir yılda ZTE Axon M tüketicilerin gözünü fazla boyayamadı.