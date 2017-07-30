Çok Büyük Bir Kara Delik, Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor

Fakat endişeye mahal yok, zira ancak 4 milyar yıl kadar sonra ulaşabilecek galaksimize. O zamana kadar örneğin bir nükleer savaşla insanlık yok olmuş olur zaten.

Çok büyük bir kara delik, dünyaya doğru yaklaşıyor. Astronomlar, bu kara deliğin dünyayı bir gün yok edeceğine dair ciddi bir uyarıda bulundular.

Güneşten milyonlarca kat daha fazla kütleye sahip bu kara delik, Dünya’ya doğru geliyor ve görünen o ki bir gün dünyayı silip süpürecek.

Saniyede 110 kilometre hızla bize doğru yaklaşan kara delik, Andromeda Galaksisi’nin merkezinde bulunuyor. Andromeda Galaksisi, Samanyolu'nun en yakınında bulunan ve çok daha büyük olan bir komşusu.

Bir çok galaksinin merkezinde çok büyük kütleli bir kara delik bulunur. Etrafında yıldızların döndüğü kara delikler, her şeyin biçimini korumasını sağlarlar.

Fakat Samanyolu ile Andromeda arasındaki çekim gücü o denli yoğundur ki, birbirlerine doğru çekilmektedirler ve bir gün çarpışacak olmaları kaçınılmaz.

Uzayla ilgili bir web sitesi olan ‘Universe Today’in yayıncısı Fraser Cain yazdığı bir yazıda “Samanyolu’nun merkezinde bir kara delik var. Üstelik sıradan bir kara delik değil. Güneş’in kütlesinden 4.1 milyon kat daha yoğun kütleye sahip, devasa bir şey. Bu kara delik, Yay takım yıldızı doğrultusunda, sadece 26.000 ışık yılı mesafede bulunuyor. Ve şu an itibariyle tüm yıldızları ve yıldız sistemlerini param parça ederek, aç bir köpek balığı gibi onların kütlelerini de kendi kütlesine katıyor” diyor.

Bununla birlikte Andromeda’nın boyutları itibariyle, Samanyolu’na çarpması halinde tek kazanan olacak. Tabii o da Andromeda.

Fakat, Andromeda’nın Saman Yolu’na uzaklığı 2.5 milyon ışık yılı. Bu nedenle bize ulaşması 4 milyar yıldan fazla sürecek. Yani, şimdilik güvendeyiz.

Cain “Saman Yolu, Andromeda ile 4 milyar yıl içerisinde çarpıştığında panik başlayacak. Birdenbire birbiriyle etkileşen iki yıldız bulutu ortaya çıkacak" dedi.