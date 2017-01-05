Çok Çok Uzak Bir Galaksiden Garip Radyo Sinyalleri Geldi!

Üç milyar ışık yılı uzaktan geldiği saptanan radyo dalgası, evrenle ilgili pek çok görüşümüzü değiştirebilir.

Günbegün, uzaydaki binlerce gizemli nesne, sadece birkaç milisaniye boyunca aktif olan ve 500 milyon güneşlik enerji yaratan radyo dalgaları patlamaları üretiyor. Bu sinyallerden biri kısa süre önce tespit edildi ve bilim dünyasında büyük tartışmalara neden oldu.

Astronomlar, on yıl öncesine bu hızlı radyo dalgalarından haberdar değildi. Bu radyo dalgalarının keşfedildiğinden beri sinyallerin kaynağını ve bu sinyalini neyin ya da "kimin" ürettiğini çözmeye çalışıyor.

Astronomlar nihayet gizli madenlerinin tahmini yerini keşfetti. Devasa teleskoplardan alınan verilere göre, sinyal 3 milyar ışık yılı uzaklığındaki bir cüce galaksiden gelmiş.

Gökbilimci Shami Chatterjee, "Değişmez olduğunu düşündüğümüz şeyler değişiyor. Gökyüzü adeta kaynıyor ve anlayamadığımız gizemli olaylarla kaynıyor." ifadelerini kullanıyor.

Chatterjee'ye göre saptanan ilk güçlü radyo dalgası 2007'de fark edilse de, 2001'de de benzer bir olay yaşanmış ancak milisaniyeden kısa sürmüş. 2001 yılında, bilim adamları anlamlı bulgular edinmekte başarısız olmuş.

Son gözlemler fenomenin gerçekten de uzayda oluştuğunu doğruluyor. Yine de kimse, bu kadar güçlü sinyallerin nasıl oluştuğu konusunda emin değil.

Bazı iddialar, bu sinyallerin sebebinin nötron yıldızlarının yoğunluğundan kaynaklandığı yönünde. Bu yıldızlar, başka bir gök fenomeni ile çarpıştı Böylece muazzam bir manyetik alana sahip yıldızlardan bir sinyal yükseldi.

Chatterjee, "Nötron yıldızlarının birbirine çarpması ve kendilerini ya da böyle bir şeyi yok etmesi mümkün gözükmüyor. Bu obje, sinyalleri tekrarlama mekanizmasına sahip." iddiasında bulunuyor.

Bazı uzmanlar ise bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayınlanan bir sinyal olduğunu savunuyor. Elbette ortada kesin bir veri yok, gökbilimciler yeterli delile ulaşamadı.

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Gökbilimciler ve diğer bilim adamları,her şeyi açığa kavuşturmak için sinyalin kesin noktasını saptamak zorundalar. Güçlü teleskoplar bile tek başına yeterli değil. Tüm alıcılar aynı anda çalışmalı ve süper bilgisayarlar söz konusu verileri işlemeli.

Şansımıza, Chatterjee ve çalışma arkadaşları sürekli sinyal yollayan FRB 121102 mimarisini keşfetti.

FRB 121102'nin (Hızlı Radyo Dalgası Patlamaları 121102) belirli bir düzeni yok. Yine de gökbilimciler, radyo patlamalarının, gökyüzünün aynı bölgesinde tekrar oluşacağına eminlerdi. Böylece fenomeni, çok daha yüksek çözünürlüklü teleskoplarla gözlemlemek için eşsiz bir fırsat yarattılar. Bir sonraki adım ise FRB 121102 ile Gemini Teleskopu arasında bir çeşit ağ oluşturmaktı.

Olağandışı Şüpheler

Elbette ortada başka iddialar da var. Bilim adamları konum tespiti yapsa da, tartışmaların sonu gelmedi.

İlk olasılık sinyalin süper büyük bir kara delikten kaynaklandığı. Kara deliğin aşırı çekim gücü neredeyse ışık dızında dalgalar üretebilir.

İkinci olasılık hızlı radyo dalgası patlamalarının bir süpernovanın çekirdeğindeki gaz şeklindeki kalıntılar olması. Gazsız kalıntıların içindeki plazma yapısı, bazen radyo dalgası emisyonlarını daha da yoğunlaştıran bir elektromanyetik lens oluşturacak biçimde şekillenebiliyor.

Üçüncü olasılık bir nötron yıldızının süper büyük bir kara deliğin çekim alanına girmesi ama uzaylı teorilerini de unutmayalım.

Chatterjee, "Her ne olduysa, evren üç milyar önceki halinde biraz farklı. Kullandığımız bazı verilerin basit parazitler değil, çok daha kapsamlı sinyaller olması imkansız mı?" ifadeleriyle, kafaları bir kez daha karıştırıyor.