Washington'da bir kadın, sevgilisini bütün gün yalnızca PUBG oynadığı için dizinden bıçakladı. Kadın olayın ardından polis tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu garip olaya dair polise ifade veren kadın, sevgilisini bıçaklama sebebini de açıkladı. Sevgilisinin onu aldattığını düşünen kadın aynı zamanda çok fazla PUBG oynadığını ve bu yüzden de dayanamayıp bıçakladığını söyledi. Çiftin iki yıldır birlikye yaşadığı ve bıçaklanan Alex Lovell'in profesyonel bir PUBG oyuncusu olduğu öğrenildi.

Lovell'in günde 12 saatten fazla oyun oynadığını ve kendisiyle artık neredeyse hiç ilgilenmediğini söyleyen genç kadın, bu yüzden tartışmaya başladıklarını ancak onu bu kadar sinirlendiren asıl şeyin tartışma sırasında Lovell'in Tinder uygulaması kullandığını fark etmesi olduğunu belirtti. Genç kadının ailesi ise Javier'in yaptığı bu saldırıya çok şaşırdıklarını ve bu olayın Javier'in karakterini yansıtmadığını söylediler.

Javier, cinayete teşebbüs suçundan kurtulsa da dava halen devam etmekte ve 350.000 dolarlık bir kefalet ödeme cezası ile karşı karşıya. Ancak yaptığı açıklamalar son derece tedirgin edici çünkü her ne kadar dava cinayete teşebbüs olarak devam etmese de Javier 'onu beni aldattığına inandığım için öldürmek istedim' dedi. Oyunların ve şiddetin gündemi son derece meşgul ettiği bu günlerde böyle bir haberle karşılaşmak ise olaya farklı bir bakış açısı ile bakılması gerektiğini gösteriyor.