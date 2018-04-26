Çok Hücreli Yaşam, Tahmin Edilenden de Önce Başlamış!

Bildiğiniz gibi yeryüzünde yaşamın, milyarlarca yıl önce başladığı düşünülüyor. Ancak yeni elde edilen verilere göre, çok hücreli yaşam belirtisinin kökeni tahmin edilenden 1 milyon yıl daha eskiye dayanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Gaoyuzhuang şehrinde 1.6 milyar yıl öncesine dayanan bir fosil bulundu. Küçük bir deniz yosunu parçası gibi görünen fosilin bu günlere kadar korunmuş olması ise şaşırtıcıydı. Ancak Nature Geoscience’da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, Mezoproterozoik çağda bilinmeyen bir oksijenasyon olayı olabileceği ve karmaşık yaşamın düşünülenden bir milyar yıl önce başladığı olasılığı ifade edildi.

1.6 milyar yıl öncesine dayandığı düşünülen fosil bulunduğu ilk zamanlarda, çok hücreli canlı varlığının bu kadar eskiye dayanabileceği düşünülmediğinden, bilim insanları fosile kuşku ile yaklaşmışlardı, Ancak 30 santimetre uzunluğunda ve 8 santimetre genişliğinde olduğu ölçülen fosil parçası, çok hücreli canlıların varlığının çok eskiye dayandığının iyi bir kanıtı.

Şimdilerde bu kanıt parçası ile birlikte Mezoproterozoik çağın, düşünüldüğünden çok daha dinamik geçmiş olabileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda şu anda okyanusun dibinde oluşan kayaları inceleyen araştırmacılar, çağın başındaki oksijen konsantrasyonları ile şimdi ki oksijen konsantrasyonları arasında bilinmeyen bir artış olduğunu da keşfettiler.