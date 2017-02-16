Çok İşinize Yarayacak 15 Microsoft Outlook Kısayolu

Oldukça işinize yarayacak ve size zaman kazandıracak 15 Microsoft Outlook klavye kısayolunu sizlerle paylaşıyoruz.

İşi bilgisayarla olanlar için klavye kısayolları, büyük bir kolaylık sağlar. Microsoft’un Outlook uygulaması da pek çok klavye kısayolunu bünyesinde barındırır.

İster uzun yıllardır Outlook uygulamasını kullanıyor olun, isterseniz de yeni bir Outlook kullanıcısı olun, uygulamadaki klavye kısayollarını bilmiyor olabilirsiniz. İşte bu yüzden biz de Microsoft Outlook uygulamasının Windows sürümünde en çok işinize yarayacak 15 klavye kısayolunu derledik.

Ctrl + 1: Postaya gidin.

Postaya gidin. Ctrl + 2: Takvime gidin.

Takvime gidin. Ctrl + 3: Kişilere gidin.

Kişilere gidin. Ctrl + 4: Görevlere gidin.

Görevlere gidin. Ctrl + 5: Notlara gidin.

Notlara gidin. Ctrl + Shift + M: Yeni bir mesaj oluşturun.

Yeni bir mesaj oluşturun. Ctrl + Shift + A: Yeni bir randevu oluşturun.

Ctrl + Shift + C: Yeni bir kişi oluşturun.

Yeni bir kişi oluşturun. Ctrl + Shift + N: Yeni bir not oluşturun.

Yeni bir not oluşturun. Ctrl + [Nokta Tuşu]: Gelen kutunuzdaki sıradaki e-postaya gidin.

Gelen kutunuzdaki sıradaki e-postaya gidin. Ctrl + [comma key]: Gelen kutunuzdaki bir önceki e-postaya gidin.

Gelen kutunuzdaki bir önceki e-postaya gidin. Ctrl + E: Arama sekmesini açın.