Çok İşinize Yarayacak 15 Microsoft Outlook Kısayolu

İşi bilgisayarla olanlar için klavye kısayolları, büyük bir kolaylık sağlar. Microsoft’un Outlook uygulaması da pek çok klavye kısayolunu bünyesinde barındırır.
İster uzun yıllardır Outlook uygulamasını kullanıyor olun, isterseniz de yeni bir Outlook kullanıcısı olun, uygulamadaki klavye kısayollarını bilmiyor olabilirsiniz. İşte bu yüzden biz de Microsoft Outlook uygulamasının Windows sürümünde en çok işinize yarayacak 15 klavye kısayolunu derledik.
- Ctrl + 1: Postaya gidin.
- Ctrl + 2: Takvime gidin.
- Ctrl + 3: Kişilere gidin.
- Ctrl + 4: Görevlere gidin.
- Ctrl + 5: Notlara gidin.
- Ctrl + Shift + M: Yeni bir mesaj oluşturun.
- Ctrl + Shift + A: Yeni bir randevu oluşturun.
- Ctrl + Shift + C: Yeni bir kişi oluşturun.
- Ctrl + Shift + N: Yeni bir not oluşturun.
- Ctrl + [Nokta Tuşu]: Gelen kutunuzdaki sıradaki e-postaya gidin.
- Ctrl + [comma key]: Gelen kutunuzdaki bir önceki e-postaya gidin.
- Ctrl + E: Arama sekmesini açın.
- Ctrl + Shift + F: “Gelişmiş Bulma” seçeneklerini açın.
- Ctrl + Shift + G: Bir mesaja bir işaret ekleyin ve işaretlemek istediğiniz mesaj seçiliyken özel işaret ayarları kutusunu kullanarak gelecek hatırlatıcılarını gerektiği gibi ayarlayın. Böylece işaretler için özel başlangıç ve bitiş tarihleri ayarlayabilir ve hatırlatıcılar atayabilirsiniz.
- Ctrl + Y: Yeni bir klasöre gidin.