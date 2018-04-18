Call of Duty: Black Ops 4’ün Hikaye Modu Bulunmayabilir!

Bu sene çıkacak yeni CoD: Black Ops 4 oyunu tarafından ortaya çıkan yeni bilgiler oyuncuları kızdırabilir. Bazı gizli kaynaklar, Activision’un sevilen oyun serisinin bu sene tek oyunculu bir hikayeye sahip olmayacağını bildirdi.

Activision’ın her sene çıkarmasından dolayı pek de sürprizi kalmayan Call of Duty’nin bu sene yayınlanacak oyunu Black Ops 4 için çok konuşulacak bir haber paylaşıldı. Polygon’un yaptığı habere göre CoD: Black Ops 4’te tek oyunculu hikaye modu bulunmayacak. Oyun, bunun yerine çok oyunculu deneyime ve zombi moduna odaklanacak.

Şu anda geliştirme aşamasında olan Black Ops 4 için atılan iddia, oyuncuları bir hayli sinirlendirecek gibi. Kaynaklara göre tek oyunculu bir hikaye modunu içermeyecek oyunun Call of Duty evreninde bir ilk olacağı ve oyuncu kitlesinin çok büyük bir kısmını kaybedeceği konuşuluyor.

Konu hakkında açıklama yapan bir Activision sözcüsü, “Biz söylentilerle ve spekülasyonlarla yorum yapmıyoruz. 17 Mayıs’ta Black Ops 4’ü daha açıklayıcı bir şekilde aktarmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Polygon’un elde ettiği kaynaklara göre Black Ops 4’ün yayınlanma tarihi yaklaştığı için, tek oyunculu hikaye modunun geliştirme aşamasının tamamlanamayacağı, bu sebeple de bu sene hikaye modu olmayacağı belirtiliyor.

İlk olarak 2003 yılında Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty, tek oyunculu hikaye modu ile beğeni toplamıştı. Aradan geçen 15 yılda 14 CoD oyunu çıkaran Activision’un oyunlarının hepsinde hikaye modu bulunuyordu. Battlefield’ın aksine daha dolu hikayelere sahip olduğu için beğenilen CoD’un bu özelliğini bırakması, pek çok kişinin seriden vazgeçmesine yol açabilir.

Call of Duty serisinin 15. oyunu Black Ops 4, 12 Ekim 2018’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Ayrıca Activision, 17 Mayıs’ta oyun hakkında yeni bilgileri duyuracağını belirtti. Peki, sizce Call od Duty: Black Ops 4’te bir hikaye modu olmalı mı? Anketimize katılarak hikaye modunun önemli olup olmadığını belirtebilirsiniz.