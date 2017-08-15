İsveç'te Görüntülenen Beyaz Geyik Görenleri Hayran Bıraktı!

Hans Nilsson'ın görüntülediği beyaz geyiğin videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kez izlendi.

Araştırmacı Hans Nilsson, üç yıl süren arayışın ardından bir beyaz geyiği görüntülemeyi başardı. Çok nadir görülen beyaz geyiğin videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

İsveç'te toplam geyik sayısı 400 bine yakın. Buna karşın beyaz geyiklerin sayısı yalnızca 100. Diğer hayvan türlerinin aksine beyaz geyikler albino değiller, mutasyon sonucu doğal olarak beyaz rengini almışlar.

Värmland kentinin yakınlarındaki bir nehir kenarında görüntülenen geyik, rengi ile görenleri büyüledi. Beyaz geyikler eğer soyları tükenmeden sayılarını arttırabilirlerse, tıpkı kutup ayılarında olduğu gibi ayrı bir tür olabilirler.