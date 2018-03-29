Bir Kuyruklu Yıldız Bilim İnsanlarınca Gözlemlendi

Bilim insanları, yakınlarda bulunan bir galaksiye doğru giden nadir bir 'kaçak' yıldız gördü. Bu tür bir yıldız, gözlemlenebilen ilk sarı süper yıldız.

Arizona'daki Lowell Gözlemevi'nden Kathryn Neugent tarafından yönetilen araştırmacı ekibi, Küçük Macellan Bulutu'nda (SMC) J01020100-7122208 adlı yıldızı inceledi. Yıldızın gözlemlendiği galaksi, bizim en yakın komşularımızdan biri ve yalnızca (!) 200.000 ışık yılı uzaklıkta.

Lowell Gözlemevi, bu yıldız hakkında yaptığı açıklamada: “Bu yıldız, keşfedilen ilk kaçak sarı süper yıldız ve başka bir galakside keşfedebildiğimiz ikinci evrimleşmiş kaçak yıldız” dedi.

Yıldızın 10 milyon yıl boyunca uzaya yolculuk yaptığı, saatte yaklaşık 480.000 kilometre (300.000 mil) yolculuk yaptığı araştırmacılar tarafından keşfedildi. Şu anda bu yıldız, SMC'nin dış kısmına doğru ilerliyor. Yıldız, 10 milyon yaşında ve Güneş kütlesinin dokuz katına sahip.

Bu yıldızla ilgili gerçekten sıradışı olan şey, onun büyüklüğü. Bir yıldızın hayatının son derece kısa ömürlü bir aşaması olan ve sadece 10.000 ila 100.000 yıl süren evre... Bu aşamada araştırmacıların bu yıldızı keşfedebilmesi, gerçekten şans eseri bir durum olarak değerlendiriliyor.