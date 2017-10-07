Çok Oyunculu EVE Online, Mobil Platforma Taşınıyor

Keşfedilmeyi bekleyen devasa evrende savaşlarınızı, telefonunuzun küçük ekranında, online olarak çok sayıda oyuncuyla birlikte oynayabileceksiniz.

EVE Online’ın uçsuz bucaksız bilim kurgu evreni, cep telefonuna geliyor. EVE’in yapımcısı CCP Games bugün yaptığı açıklamayla, çok sayıda kişiyle oynanan oyunun yeni bir versiyonunun, önümüzdeki yıl içerisinde dünya çapında yayınlanmadan önce, yakında, birkaç ülkede yayınlanacağını duyurdu. Project Aurora olarak adlandırılan oyun ücretsiz olarak oynanabilecek . Oyun, Fin’li mobil stüdyosu ‘PlayRaven’ tarafından geliştiriliyor.

Oyuncuların keşfedebilecekleri baş döndürücü şekilde karmaşık bir evren sunan yeni oyun, ilk kez 2003 yılında yayınlanan EVE’e şaşırtıcı şekilde benziyor. CCP’nin CEO’su Hilmar Veigar Petursson yaptığı bir açıklamada “Eve evrenini, platforma ve EVE hayranlarına uygun tarzda, mobil cihazlara getirmek istiyorduk yıllardır” dedi.

Firmanın gelecek yapımla ilgili olarak yaptığı anlatım şu şekilde:

“Project Aurora’da oyuncular, galaksinin merkezini hükümdarlıkları altına alarak evrenin en güçlü birlikteliği olmak için birlikte çalışmak zorundalar. Project Aurora, destansı oyuncu bölümleriyle dolu, çok sayıda kişiyle oynanacak bir mobil evren olacak.”

Bununla birlikte Aurora, popüler oyunun ilk yan ürünü olmayacak; CCP, aynı zamanda, bir uzay savaşı oyunu olan ‘EVE Valkyrie’yi yayınlayarak, sanal gerçeklik ortamına da giriş yapmıştı. Geçtiğimiz yıl eskimeye başlayan oyunu canlandırma adına yapılan bir girişimde CPP, EVE’i ücretsiz oyun olarak sunma planlarını açıklamıştı. Geliştirici firma yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Gösterişli havuzumuza daha fazla kişiyi getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.”