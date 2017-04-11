Çok Şükür: Windows Vista Artık Tarih Oldu!

Microsoft işletim sistemi Vista'dan tüm desteğini çekti. Artık Vista kullanıcıları, güvenlik ve yazılım desteği tehdidi altındalar.

Microsoft, nihayet Windows Vista işletim sistemine olan desteğini geçen 10 yılın ardından durdurma kararı aldı. Bugün itbariyle Vista için genel destek Microsoft tarafından artık sağlanmayacak.

11 Nisan 2017 itibariyle Microsoft, artık tüm kullanıcılara düzeltmeler, güvenlik yamaları veya herhangi bir güncelleme sunmayacak. Bu göz önüne alındığında destek tarihini aşarak Windows Vista'yı kullanan herkes, bilgisayara zarar verebilecek güvenlik riskleri ve virüslere karşı savunmasız durumda kalacak. Eğer Windows Vista kullanmaya devam ediyorsanız, alacağınız risk bilgisayarınıza zarar verecektir. Windows 7, 8, 8.1 ve a 10 sürümlerine geçmeniz gerekiyor.

Bir önceki işetim sistemi ve her bilgisayar kullanıcısının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Windows XP, bugün en az %7.44 kullanım oranınına sahip. Ancak çıktığında ağır eleştrilere maruz kalan donanımları aşırı derecede zorlayan Vista ise %0.72 gibi küçük bir orana sahip. Bu açıdan Microsoft bu hareketinin oldukça geç geldiğini belirtmek lazım.

Windows Vista, 30 Ocak 2007'de piyasaya sürülmüş ve Aero adında şeffaf ve yumuşak grafiklere sahip kullanıcı arayüzü getirmişti. Microsoft'un Güvenilir Bilgi İşlem girişimi aracılığıyla şirket, zamanında Vista'yı önceliklerinden daha güvenli hale getirme yönünde büyük bir çalışma yapmıştı. Ayrıca ev kullanıcıları, iş kullanıcıları ve güçlü kullanıcılara yönelik 6 farklı sürümle piyasa da yer almıştı.

Çıkardığı sorunlar ve performans düşmanı yapısıyla Vista, o dönemden beri istenildiği gibi benimsenmedi. 2009 yılında Windows Vista Service Pack 2'nin kullanıma sunulmasıyla kullanıcılar için iyileştirmeler yapıldı ve sonunda halefi Windows 7 geliştirildi.

Bugün en güncel sürüm olan Windows 10’a geçmenizi tavsiye ediyor, eğer sisteminiz yeterli değilse ve özellikleriniz düşükse zaten Vista’dan daha çok kullanıcı dostu olan Windows 7’ye acilen geçiş yapmanızı öneriyoruz.

Güle güle (çok şükür) Windows Vista (Oh be!)