Yakında Dünya Dışı Bir Yaşanılabilir Gezegen Keşfedebiliriz!

NASA'ya bağlı araştırmacılar, yeni geliştirdikleri üç boyutlu gezegen inceleme metodu ile yaşanılabilir sınırın dışında olan gezegenlerde de hayat olabileceğini öne sürdüler.

Hepimiz biliriz ki herhangi bir gezegende bizim bildiğimiz türden bir hayatın var olabilmesi için gezegenin yörüngesinde olduğu yıldızın Goldilocks Bölgesi’nde bulunması gerekir. Gezegen, eğer Goldilocks Bölgesi’nden uzakta bulunursa su sıvı halde kalamaz ve donarak buz haline gelir. Gezegen eğer yıldıza Goldilocks Bölgesi’nden daha yakın olursa da tüm su, buharlaşarak atmosfere karışır, tabii bir atmosferi oluşabilirse.

Fakat NASA’nın Goddard Enstitüsü'nden araştırmacılara göre bu bakış açısı çok sınırlı ve gerçeği tam anlamı ile ifade etmiyor. Araştırmacılar, gezegenlerin yıldıza uzaklığını referans alan tek boyutlu yaklaşıma karşın, yeni bir üç boyutlu yaklaşım metodu geliştirdiler. Bu metoda göre başka güneş sistemlerinde bulunan gezegenlerde hayat bulma olasılığımız yeniden değerlendirilebilir.

The Astrophysical Journal’da yayınlanan makaleye göre bir yıldızın yaydığı radyasyonun türü, gezegenlerin atmosfer oluşumunu başlı başına etkilemektedir. Bu nedenle araştırmacılar, düşük kütleli yıldızların etrafında normalin altında bir hızla dönen ve yıldızına Goldilocks Bölgesi’nden daha yakında bulunan gezegenlerde hayat bulunabileceği sonucuna ulaştılar.

Yeni geliştirilen üç boyutlu yaklaşım Gliese 667Cc, TRAPPIST-1 ya da Proxima b gibi kozmik anlamda dünyamızda yakın olan gezegenlerde hayat bulma ihtimalimizi yeniden gündeme getiriyor. Artık araştırmacılar yeni yöntemi kullanarak gezegenlerin atmosferinde su buharı tespit etmeye çalışacak. Eğer gezegen atmosferinde tespit edilebilecek kadar su buharı varsa, bu onun yaşanılabilir bir gezegen olabileceği anlamına gelecek.

Yeni yaşanılabilir gezegen tespit etme metodumuz, ne yazık ki onlara ulaşmamız için herhangi bir imkan sağlamıyor. Güneş sistemimiz dışında bulunan ve hayatı destekleyebileceği düşünülen en yakın gezegen olan Proxima b, Dünya’dan 4.22 ışık yılı uzaklıktadır. Bu da, şu ana kadar üretilen en hızlı uzay aracı olan Alpha Centauri ile Proxima b’ye ancak 78 bin yılda ulaşabileceğimiz anlamına geliyor. Mühendisler her ne kadar iyon motorları veya nükleer fisyon motorları üzerinde çalışsa da bu projeler henüz teori aşamasındadır.