Herkesin Konuşacağı Film ve Diziler Hakkında 15 Duyuru

Sinema ve dizi dünyasındaki en son gelişmelerden, ilk siz haberdar olmak ister miydiniz? O halde bu haber tam da sizin için!

1. Benedict Cumberbatch, başrolü paylaştığı kadın oyuncularla aynı ücreti almaması halinde, yeni projeleri reddedeceğini ilan etti. Ayrıca Cumberbatch, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını konu alan 'Brexit' adlı filmde oynayacak.

2. Obi-Wan Kenobi spin-off filmiyle alakalı ilginç bir gelişme var! Film, The New Hope'un öncesinde geçecek. Yani Obi-Wan Kenobi'nin jedi olma macerası anlatılmayacak. İnzivaya çekilmiş olan Obi-Wan Kenobi'nin hikâyesi anlatılacak. Bu da şu anlama geliyor: Ewan McGregor'ı, tekrar Kenobi olarak göreceğiz.

3. Guillermo del Toro, Netflix için bir korku dizisi hazırlıyor. Black Mirror benzeri bir antoloji dizisi olacak olan dizinin her bölümde, değişik korku hikâyeleri anlatılacak. Ayrıca Guillermo del Toro, 10 After Midnight'ın bazı bölümlerini de yönetecek.

4. Amazon'da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinde, Aragorn'un gençliğinin anlatılacağına ilişkin söylentiler var.

5. Netflix dizisi Muhafız (The Protector'ın) çekimlerinin 58. gününden bir set fotoğrafı yayınlandı: Yönetmen Can Evrenol, Çağatay Ulusoy ve Okan Yalabık. Ayrıca 'Baskın' adlı filmiyle bildiğimiz Can Evrenol'un yeni filminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Büyüme hikâyesi (coming of age) türündeki 'Girl with No Mouth' isimli filminin çekimlerine Ağustos ayında başlayacak.

6. Captain Marvel filminde Brie Larson'ın canlandırdığı Carol Danvers'ın çocukluğunu Mckenna Grace oynayacak.

7. Ayrıca Captain Marvel filminden sonra MCU'ya Marvel'ın Müslüman süper kahramanı Ms. Marvel'ı getirme planları yapılıyor.

8. DC dizilerinin her sezon 4 bölümden oluşan crossover bölümlerinde bu defa Gotham şehri de olacak. Batwoman karakteri de görülecek. (Gelecek sezonda.)

9. Organize İşler'in devam filminde Ezgi Mola'nın oynayacağı rol belli oldu. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı karakterin sevgilisi rolünde olacak.

10. Steven Spielberg ve Leonardo DiCaprio, ABD'nin 18. başkanı Ulysses S. Grant'ı konu alacak biyografik film için bir araya geliyorlar. İkili, daha evvel Sıkıysa Yakala (Catch Me if You Can) filminde birlikte çalışmışlardı.

11. Chris Evans, yönetmen Neill Blomkamp'ın doğal afet gerilimi Greenland'de başrolü üstlenecek. Yönetmeni District 9, Elysium ve Chappie filmleriyle tanıyoruz.

12. Batman'in yol arkadaşı Alfred Pennyworth'u konu alan bir dizi çekilecek! Gotham dizisinin yaratıcısının planladığı dizide, 1960'larda asker olan Alfred'in hayatı ve Bruce Wayne'in babası Thomas Wayne ile aralarındaki ilişki anlatılacak.

13. 1978 yapımı Superman filminde Lois Lane karakterini canlandıran Margot Kidder, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

14. 'John Wick: Chapter 3'ün' gösterim tarihi belli oldu. 17 Mayıs 2019.

15. Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' adlı filmi Cannes'da çok beğenildi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.