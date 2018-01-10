Çok Yakında İlk Kez Bir Kara Deliğe Ait Görüntüye Ulaşacağız!

Samanyolu Galaksi’sinin merkezinde 4 milyon Güneş ağırlığında olan Sagittarius A* isimli kara deliğin ilk görüntüsü çok yakında paylaşılacak.

Geçen yılın nisan ayında, uluslararası bir işbirliği ile daha önce hiç yapılmamış bir şey yapıldı. Dünyanın her köşesinden uydular hedeflerini tek bir noktaya çevirdiler. Samanyolu Galaksi’sinin merkezine çevrilen uydular, burada yer alan, Güneş ve Dünya’mız dahil tüm galaksiyi bir arada tutup yörüngesinde döndüren Sagittarius A* isimli 4 milyon Güneş ağırlığında bir kara deliği görüntülemeye çalıştılar. Ortaya çıkan son bilgilere göre işbirliği ile ortaya çıkan veriler analiz edilmeye başlandı. Anlayacağınız çok yakında Samanyolu Galaksi’mizin bir arada durmasını sağlayan merkezdeki kara deliği görüntüleyebileceğiz.

Gözlem ve analiz arasında bu kadar geniş bir zaman boşluğu olması tuhaf görünebilir, ancak bunun bir açıklaması var. Teleskoplar, dünyamızdan 26.000 ışık yılı uzaklıkta olan bir gök cismini yakalamaya çalışıyorlar. Bunun için tek bir teleskop yetersiz bulundu. Yüksek kaliteli bir görüntüye sahip olmak isteyen gökbilimciler, birbirlerine çok uzak olan telsiz teleskopları birbirine bağlayarak dünya boyutunda bir sanal teleskop geliştirmeyi başardılar.

Event Horizon(olay ufku) Teleskobu olarak adlandırılan bu sanal teleskop, Antarktika dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından görüntüler yakalamaya çalıştı. Teleskopların görüntü yakalayabilmesi için hava koşullarının uygun olması gerekiyordu. Bu yüzden görüntülerin MIT Haystack Gözlemevine gönderilmesi için 13 Aralık’a kadar beklemek zorunda kaldılar.

Geçtiğimiz ay düzenlenen bir basın toplantısında ekip, MIT Haystack ve Almayanya’daki Astronomi Enstitüsu Max Planck’in görüntüleri analiz edip bu analizleri karşılaştıracakları açıklanmıştı. Yaklaşık 3 hafta süreceği açıklanan bu karşılaştırmanın ardından nihai sonuç çok yakında paylaşılacak. Muhtemelen bu hafta içerisinde ilk kez bir kara delik görebileceğiz.