Bitkiler, Hücre Yenilenmesinde Kilit Rol Oynayacak!

Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI), Wisconsin Üniversitesi-Madison Üniversitesi ve Arkansas Eyalet Üniversitesi-Jonesboron'daki araştırmacılar, bitkilerin yakın gelecekte "hücre yenilenmesi" konusunda ciddi katkılar sağlayabileceğine inanıyorlar.

Kalp dokusunun gelişmesi için ileri teknoloji biyomühendislik tekniklerini düşündüğünüzde "ıspanağın” aklınıza ilk gelen şey olduğunu düşünmüyoruz.

Worcester Politeknik Enstitüsü (WPI), Wisconsin Üniversitesi-Madison Üniversitesi ve Arkansas Eyalet Üniversitesi-Jonesboron'ın önde gelen bilim insanları, sağlıklı kalp dokusu yetiştirmek için “ıspanak” kullanıyorlar. Ekip, çalışmalarını "Geçiş Krallıkları: Hücre dışı Bitkiler ve Doku Mühendisliği" başlıklı yeni bir makalede duyurdu.

Worcester Politeknik Enstitüsünün biyomedikal mühendisliği profesörü Glenn Gaudette, Digital Trends'e "Bu çalışmada insan dokusu yenilenmesinde ihtiyaçları gidermek için bitki krallığında bulunan avantajları bir araya getiriyoruz. Yeni kalp dokusunun üretilmesindeki asıl kısıtlama, büyüyen dokulara hayatta kalmaları gereken besin maddelerini sağlamak için bir sıvı nakil sisteminin olmaması. Bitkilerin kütleleri nasıl taşıdığını görmek için bitki alemini inceledik ve bitkilerin insanlara benzer bir sıvı taşıma ağına sahip olduklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Ekip, önce bitki hücrelerini bir ıspanak yaprağından çıkarıp yaprak yapısında kalan damarların, kan hücrelerinde sıvı ve küçük parçacıkların taşınması için kullanılabileceğini gösteren keşfi gerçekleştirdi. Buna ek olarak, kalp kası oluşturmak için temel oluşturabileceğini göstermek için bitki iskeleti üzerinde kalp hücreleri biçimlendirdi.

Gaudette, "Heyecanımızın bir kısmı, hücre yenilenmesine yönelik sınırlayıcı bir soruna çözüm bulunması fikrinden geliyor. Örneğin botanikçiler, farklı insan dokuları için birçok farklı boyut ve şekildeki bitkiler yetiştirebilirler. Buna ek olarak, bitkilerin maliyeti son derece düşük."

Uzun vadedeki hayaller, bu keşfin doku mühendisliği alanında kullanmanın mümkün olacağı yönünde. Bitkiler, bireyler ve belirli organlar için farklı boyut ve şekillerde çabucak yetiştirilebilir. Kısa vadede ekip, bitki vasküler sistemi aracılığıyla perfüzyon işlemine(doku ve hücrelerin beslenmesini) tabi tutulabilen ve doku mühendisliği yapıları üzerinde yeni ilaçların test edilmesine olanak tanıyan bir yapı hedefliyor.

Kalp naklinin ıspanak yapraklarının yetiştirilebildiği noktada olmayabiliriz, ancak çalışmalar umut verici. Çok yaşa Temel Reis!