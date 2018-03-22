Çöl Havasından Su Ortaya Çıkartan Cihaz Geliştirildi!

Star Wars Evreni tarzı teknik cihazlar düşündüğünüzde muhtemelen aklınıza ilk gelenler şeyler başta ışın kılıcı olmak üzere hologramlar ve hyperdrivedır diyebiliriz. Ancak Tatooine gezegeni'nin nem çiftçileri de aklınızın bir kenarında hep durur.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından geliştirilen ve Arizona'nın Tempe kentine test edilen cihaz Star Wars hayranlarının oldukça hoşuna gideceğe benziyor. Elbette cihaz düzenli bir şekilde çalışırsa çok daha büyük kitlelerce heyecanla karşılanabilir. Güneş enerjisiyle çalışan sistem, aşırı kuru çöl havasından suyu yüzde 10'luk nem oranına kadar çekebilen metal-organik çerçevelerden (MOF'ler) yararlanıyor.

Buna benzer diğer teknolojilerin yüzde 50'den fazlasına ihtiyaç duyduğu düşünülürse, MIT'inin ortaya koyduğu iş oldukça takdire şayan görünüyor. Okul tarafından proof-of-concept (bir şeyin olabileceğini göstermek) olarak kabul ettiği sistem Arizona State Üniversitesi çatısına yerleştirilerek test edildi. Cihazın hala erken aşamalarda olduğunu vurgulanarak suyun milimetre cinsinden ölçüldüğü belirtildi. Toplanan numuneler kirlilikten yoksun olmakla birlikte umut verici bir başlangıcı işaret ediyor.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan araştırmacılardan Evelyn Wang, malzemenin, oldukça stabil olduğunu ve yüksek kalitede su elde edilebileceğini gösterdiğini belirtti. MIT'nin cihazı sabit olarak bir yerde bırakılabiliyor ve işini yapması için hareket ettirilmeye ihtiyaç duymuyor. Geleceğin en korkulan konularından birisi olan su sıkıntısı MIT'nin cihazıyla birlikte yok olabilir. Bu da geleceği konu alan ve olası kötü şeylerden bahseden bilim kurgu filmlerinin yanıldığını hepimize gösteriyor. Belki de gelecekte su bulmak çok kolay olacak. Öte yandan cihazın bir an önce geliştirilmesi susuzluk çeken topluluklar açısından oldukça önemli bir yerde duruyor.