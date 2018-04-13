Comcast ve Netflix'ten Yeni Ortaklık!

Online televizyon hizmeti olarak hizmet veren Netflix ile, ABD'li kablo tv devi Comcast tarafından atılan yeni bir adıma göre, kullanıcıların her iki sisteme daha kolay ve daha ucuz şekilde ulaşabilmesini sağlayan paketler sunulacak.

2016 yılında büyük bir ortaklıkla gündeme gelen Netflix ve Comcast, şimdi de kablo paketlerinde Netflix aboneliklerini içeren yeni bir atak geliştiriyorlar. Bu, high-end X1 hizmetine abone olmayan Comcast müşterilerinin, TV'lerinde girişleri değiştirmeden, Netflix dizilerini izleyebilmeleri anlamına geliyor. Sistemin nasıl işleyeceği konusunda her ne kadar detaylı bilgi olmasa da Netflix içeriklerinin normal TV kanallarının hemen yanında yer alacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra iki şirket bu paket dahilinde kullanıcılarına tek fatura ve daha uygun ödeme imkanları sunabilir.

İki şirketin tarihine bakıldığında ortaklığın yanı sıra davaları da görmek mümkün. Netflix 2014 yılında Comcast'e karşı açtığı davayla kullanıcıları kendisine çekmeyi hedeflemişti. Ancak tüketim olgusunun farklı bir yere oturduğu yeni medya ortamı şirketler arasındaki davayı istedikleri yerlere götürmedi. Nihayetinde ise 2016 yılında iki şirket X1 adını verdikleri paketi faydalı bularak faaliyete soktu.

Öte yandan iki şirket de kendi hizmetlerini henüz ulaşamadıkları ABD'li insanlara ulaştırmayı amaçlıyor. Şöyle ki, Netflix henüz kendi hizmetini kullanmayan geleneksel Tv izleyicisini önüne koyarken Comcast de X1 hizmetini kullanmayan %40'lık müşteri kitlesini etkilemeye çalışıyor. Bunun yanı sıra Comcast bu paketle birlikte giderek artan müşteri kayıplarının da önüne geçmek istiyor. Paket teklifleri bu ay içerisinde müşterilere iletecek ve piyasaya ve müşterilere göre değişiklik gösterecek. Sonuç olarak bakıldığında iki hizmetin genel toplamdan daha uygun fiyat karşılığında müşterilere sunulacak olması hem tüketici açısından hem de şirketler açısından gayet 'karlı' olacak.