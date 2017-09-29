Commodore 64 Efsanesi Daha Küçük Boyutla Geri Dönüyor!

Bir zamanlar oyun oynamak yürek isterdi ve bu diyarlarda milyarlarca dolar harcanan oyunlar yoktu. Ve bir zamanlar bu diyarlar da yoktu, Commodore 64 vardı.

Bugün son derece gelişmiş görüntü kalitesine sahip konsollarla sayamayacağımız kadar çok oyunu oynamak mümkün. Zaten televizyonu - konsolu alan oyuncuyum demeye başladı. Dünya üzerinde tek oyun kaynağının bugünkü konsolların atası olan Commodore 64’ün olduğu zamanlar, şimdi dinozor çağındaymış gibi geliyor.

Elbette böyle bir marka değerinin, üstelik taraftarları hala hayattayken konsol rekabetinden uzak kalması beklenemezdi. Nintendo ve Atari gibi firmaların eski konsollarını yeni versiyonlarıyla piyasaya hazırladığı şu dönemde Commodore 64’ün de yenilen bir versiyonunu göreceğimizi söylemekten mutluluk duyarız:

Retro Games, dünyanın en çok satan ev bilgisayarı olan Commodore 64'ün minyatür ve tam lisanslı bir versiyonu olan C64 Mini'yi duyurdu:

İçine önceden yüklenmiş çeşitli oyunlar ve standart bir oyun kolu ile birlikte gelecek cihaz kullanıcıların kendi oyunlarını kodlamasına izin verecek, eğer o eski programlama dilinin nasıl çalıştığını hala biliyorsanız tabi.

Sistemin içinde tekrar hortlatılacak tüm oyunlar:

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger, Battle Valley

Bounder, California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone’s A Wally

Firelord

Gribbly’s Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter's Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

Insects In Space

Mega-Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing Bounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

69.99 dolarlık fiyat etiketiyle raflara çıkacak “yeni” konsol, bir HDMI kabloyla TV'nize bağlanacak. Çıkış içinse ayı net olmamakla birlikte 2018 yılı işaret ediliyor.