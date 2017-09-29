Commodore 64 Efsanesi Daha Küçük Boyutla Geri Dönüyor!

Bugün son derece gelişmiş görüntü kalitesine sahip konsollarla sayamayacağımız kadar çok oyunu oynamak mümkün. Zaten televizyonu - konsolu alan oyuncuyum demeye başladı. Dünya üzerinde tek oyun kaynağının bugünkü konsolların atası olan Commodore 64’ün olduğu zamanlar, şimdi dinozor çağındaymış gibi geliyor.
Elbette böyle bir marka değerinin, üstelik taraftarları hala hayattayken konsol rekabetinden uzak kalması beklenemezdi. Nintendo ve Atari gibi firmaların eski konsollarını yeni versiyonlarıyla piyasaya hazırladığı şu dönemde Commodore 64’ün de yenilen bir versiyonunu göreceğimizi söylemekten mutluluk duyarız:
Retro Games, dünyanın en çok satan ev bilgisayarı olan Commodore 64'ün minyatür ve tam lisanslı bir versiyonu olan C64 Mini'yi duyurdu:
İçine önceden yüklenmiş çeşitli oyunlar ve standart bir oyun kolu ile birlikte gelecek cihaz kullanıcıların kendi oyunlarını kodlamasına izin verecek, eğer o eski programlama dilinin nasıl çalıştığını hala biliyorsanız tabi.
Sistemin içinde tekrar hortlatılacak tüm oyunlar:
- AlleyKat
- Anarchy
- Armalyte: Competition Edition
- Avenger, Battle Valley
- Bounder, California Games
- Chip’s Challenge
- Confuzion
- Cosmic Causeway: Trailblazer II
- Creatures
- Cyberdyne Warrior
- Cybernoid II: The Revenge
- Cybernoid: The Fighting Machine
- Deflektor
- Everyone’s A Wally
- Firelord
- Gribbly’s Day Out
- Hawkeye
- Heartland
- Herobotix
- Highway Encounter
- Hunter's Moon
- Hysteria
- Impossible Mission
- Impossible Mission II
- Insects In Space
- Mega-Apocalypse
- Mission A.D
- Monty Mole
- Monty on the Run
- Nebulus
- Netherworld
- Nobby the Aardvark
- Nodes Of Yesod
- Paradroid
- Pitstop II
- Rana Rama
- Robin Of The Wood
- Rubicon
- Skate Crazy
- Skool Daze
- Slayer
- Snare
- Speedball
- Speedball II: Brutal Deluxe
- Spindizzy
- Star Paws
- Steel
- Stormlord
- Street Sports Baseball
- Summer Games II
- Super Cycle
- Temple of Apshai Trilogy
- The Arc Of Yesod
- Thing Bounces Back
- Thing on a Spring
- Trailblazer
- Uchi Mata
- Uridium
- Who Dares Wins II
- Winter Games
- World Games
- Zynaps
69.99 dolarlık fiyat etiketiyle raflara çıkacak “yeni” konsol, bir HDMI kabloyla TV'nize bağlanacak. Çıkış içinse ayı net olmamakla birlikte 2018 yılı işaret ediliyor.