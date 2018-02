Döneminin en ünlü bilgisayarlarından Commodore 64, ufaltılmış yeni versiyonu ile birlikte geliyor.

Günümüzde bir bilgisayar satın almaya kalktığınızda, ücretine göre en iyisinden en kötüsüne kadar yüzlerce hatta binlerce modelle karşılaşabilirsiniz. Eskiden bu durum böyle değildi. Dünyanın ilk kişisel bilgisayarlarından Commodore 64, insanların bilgisayar işleri için satın alabilecekleri sınırlı ürünlerdendi. 30 yıl öncenin en ünlü bilgisayarlarından olan Commodore 64, günümüzde bile en çok satılan PC konumunda yer alıyor.

Retro Games Ltd tarafından geliştirilen ve Koch Media tarafından dağıtılan Commodore 64, ufaltılmış konsol boyutuyla yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. THE64 Mini ismiyle çıkış yapacak yeni C64 bilgisayarında bir dahili klavye, iki USB portu ve bir kumanda çubuğu bulunuyor.

1980’li yılların en ünlü eşyalarından biri olan Commodore 64, eskiden yaşadığı televizyon uyumsuzluğu sorununu da çözdü. Artık 720p ve üzerinde çıkışı olan herhangi bir televizyon veya monitörü kullanarak C64’ünüzü kullanabilirsiniz.

THE64 Mini’nin üzerinde Boulder Dash, California Games, Deflektor, Hunter’s Moon, Mission Impossible (1 ve 2), Nobby the Aarvark, Speedball (1 ve 2), Things on a Spring gibi her biri döneminde derecelendirmelerden 90’ın üzerinde puan alan retro oyunlar bulunuyor. Eski modeline göre daha minyatürize bir yapımla karşımıza çıkan C64, nostalji meraklıları için güzel bir seçenek olacak. Son dönemde Nintendo’nun NES Classic Edition ve SNES Classic Edition gibi konsolları yeniden satılmaya başladığı düşünüldüğünde C64’ün de bu pazardan pay elde etmek istediğini öngörebiliriz. THE64 Mini’nin kaç TL’den ve ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.