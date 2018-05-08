Geçen Senenin Popüler Oyunu Conan Exiles, Tam Sürüme Geçti

2017 Ocak ayında Steam'in erken erişim sistemine dahil olan Conan Exiles, bugün itibariyle tam sürüme geçti. Oyunun yapımcısı Funcom, tam sürüme geçişi oyunun gelişimini gösteren bir video yayınlayarak duyurdu.

Funcom, Conan Exiles'in erken erişim dönemini tamamlamasının ardından fiyatında da artışa gitme kararı aldı. Erken erişim döneminde 55 TL'ye satılan oyunu şimdi almak için 109 TL'yi gözden çıkarmanız gerekecek. Erken erişim döneminde 1 milyondan fazla satış yapan oyun, çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu. Funcom, oyun içerisinde son 16 ayda yaşanan değişimleri görebilmemiz için bir de video hazırladı.

Videoda verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Funcom, oyuncusuna değer verdiğini göstermiş oldu. Dünya haritasının büyüklüğünü iki katına çıkarmanın yanı sıra volkanik ve bataklık alanları gibi yeni biyomları tanıtan Funcom, eğlenceli ve kullanışlı bir serbest tırmanma sistemi, geliştirilmiş savaş gibi bir dizi özellik ekledi. Ekibin oyundaki sorunları çözmeye de odaklandığı belirtildi.

Oyunun meraklıları için fiziksel bir koleksiyon sürümü de sunmuş olan Funcom, oyun içi kılıç, sanat kitabı ve 15 santimetrelik figürün de içinde bulunduğu paketin içeriği zenginleştirilmiş durumda. Conan Exiles’ın yaratıcı yönetmeni Joel Bylos, oyunun tam sürümüyle birlikte oyunculara yeni içerik ve oynanış mekaniklerinde iyileşme garantisi de verdi. Oyunu 109 TL karşılığında buradan satın alabilirsiniz.