Apple hakkında yapılan tüm esprileri unutun, çünkü ünlü şovmen Conan bu duruma el attı.

ABD’nin önde gelen şovmenlerinden Conan O’Brein gene yaptı yapacağını: Hepimizin aşina olduğu Apple’ın güvenilirliği üzerine yapılan esprileri “Apple Healthcare” skeciyle arşa çıkaran Conan ve ekibi; sadece teknoloji severleri değil herkesi güldürecek bir işe imza atmış.

Firmanın çıkardığı neredeyse bütün cihazlarla verilecek bir “sağlık hizmeti” ancak bu kadar eğlenceli yorumlanabilirdi.

"Apple sayesinde iPhone ile kaliteli sağlık hizmetleri arasında seçim yapmak zorunda kalacağınızı düşünmüyoruz. Çünkü her ikisine de sahip olabilirsiniz" sözleriyle başlayan skeci aşağıdan izleyebilirsiniz.