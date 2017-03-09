Conan O'Brein'dan Gülme Garantili 'Apple Sağlık Hizmeti' Skeci
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Apple hakkında yapılan tüm esprileri unutun, çünkü ünlü şovmen Conan bu duruma el attı.

ABD’nin önde gelen şovmenlerinden Conan O’Brein gene yaptı yapacağını: Hepimizin aşina olduğu Apple’ın güvenilirliği üzerine yapılan esprileri “Apple Healthcare” skeciyle arşa çıkaran Conan ve ekibi; sadece teknoloji severleri değil herkesi güldürecek bir işe imza atmış.

Firmanın çıkardığı neredeyse bütün cihazlarla verilecek bir “sağlık hizmeti” ancak bu kadar eğlenceli yorumlanabilirdi.

"Apple sayesinde iPhone ile kaliteli sağlık hizmetleri arasında seçim yapmak zorunda kalacağınızı düşünmüyoruz. Çünkü her ikisine de sahip olabilirsiniz" sözleriyle başlayan skeci aşağıdan izleyebilirsiniz.

iPhone, Samsung, HTC ve Sony Telefonlar Dinleniyor Olabilir! - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : https://thenextweb.com/apple/2017/03/09/conan-obrien-apple-healthcare/#.tnw_xjfj5UY8
Etiketler: conan o'brien, apple healthcare
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