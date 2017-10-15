Spike Aerospace adlı bir şirket Concorde'un oğlu adını verdikleri bir süpersonik jetin ilk prototipinin test sürüşünü yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda da haberini yaptığımız 'Concorde'un Oğlu' adlı süpersonik jetin insansız bir prototip olan s-512 modelinin geçen Cumartesi günü Amerika'nın New England bölgesinden havalandığı söylendi. Jetin üretici firması Spike, test uçuşunun aksamadan gittiğini ve jetin aerodinamik tasarımının etkili olduğunu açıkladı.

Ses hızından 1.6 kat daha hızlı olacağı söylenen jet 2021 yılının başında uçurulmaya ve 2023 yılında da müşterilere verilmeye başlanacak. Öte yandan şirket jetin rahatsız edici sonik patlamalar yaratmayacağını öne sürüyor. Spike Başkanı ve CEO'su Vik Kachoria yaptığı açıklamada, SX-1.2 test uçuşlarının dış ortamda yapıldığını ve yapay bir ortamda yapılan rüzgar tüneli testlerinden çok daha fazla veri sağladığını söyledi.

Jetin tasarımını ve uçuş kontrolünü test etmek için toplam yedi kısa uçuş gerçekleştirildiği belirtilirken her denemede uçağın kütle, denge ve kontrolleri ayarlandığı açıklandı. Bu yeni jetlerle birlikte 3 saat içerisinde Londra'dan Dubai'ye uçulabileceği iddia ediliyor. Peki sizce de bu uçuşlarla birlikte uzun yolculuklar çok daha zevkli olabilir mi?