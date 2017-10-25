Continental'dan Arabayı Hoparlöre Çeviren Yeni Sistem

Arabalar için çeşitli parçalar üreten Continental, Ac2ated Sound adlı hoparlör sistemini duyurdu.

Almanya merkezli otomotiv parçaları tedarik eden Continental şirketi, ürettiği yeni ses sisteminin, geleneksel araba hoparlörleri ağırlık miktarına göre %90 daha hafif ve telli çalgılar gibi titreşimleri kullanarak ses çıkardığını açıkladı. Daha düşük elektrik tüketimi yaptığı söylenen sistemin mükemmel bir akustik sağlayacağı öne sürüldü.

Continental'in yeni sistemi, mevcut hoparlörlerin transdüser adı verilen bir enerji birimini başka bir enerji birimine dönüştüren cihazlarla değiştiriyor. Sistem, bir mekanizmayı veya sistemi kontrol eden aktüatör adlı motorların da arabanın arkasına bağlanarak yüzeylere mikro titreşim sağlaması yöntemiyle çalışıyor.

Continental mühendislerinden Dimitrios Patsouras yaptığı açıklamada, arabaların bazı frekans aralıklarını sunmak için uygun olduğunu örneğin kapı panellerinin orta frekansların üretilmesi için doğru özelliklere sahip olduğunu belirtti. Patsouras, düşük frekanslar için ise tavan astarını veya arka rafı kullandıklarını söyledi.

Continental'in en önemli özellikleri, sağlam bir geleneksel ses sisteminin, kapladığı alanı işgal etmemesi ve daha az elektrik harcaması diyebiliriz. Bu özelliğiyle elektrikli araçlar için oldukça idealken klasik araçlar için de akü sorunu yaratmıyor. Sistemin hiç mi sorunu yok derseniz, yolculardan birisi kapıya yaslanırsa verimli olmaz cevabını verebiliriz. Şirket, ürünü piyasaya sürmek için biraz daha bekleyecek ancak Ocak ayında Las Vegas'ta yapılacak olan CES'de Ac2ated Sound sistemini tanıtacaklar. Eğer fırsatınız olsa böyle bir ses sistemini mi tercih edersiniz yoksa daha geleneksel bangır bangır bir sistem mi? Lütfen yorumlara yazın.