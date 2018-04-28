Coolpad Cool 2 Resmi Olarak Duyuruldu!

Coolpad son yıllar içerisinde piyasada çok iddialı atışlar yapmasa da varlığını sürdürüyordu. Ancak bu gün resmi olarak duyurulan Coolpad Cool 2’ye bakacak olursak, firma segmentini yükseltme yoluna gittiğini söyleyebiliriz.

Genel merkezi Çin’de bulunan ve kuruculuğunu Deying Guo’un yaptığı Coolpad firması, piyasada varlığını sürdürse de adından pek fazla söz ettirecek girişimlerde bulunmuyordu. Ancak bugün resmi olarak tanıttığı yeni telefonu Coolpad Cool 2’ye bakacak olursak, firma konu hakkında ki fikrini değiştirmiş görünüyor.

Telefon oldukça şık olmanın yanı sıra, ekstra uzun ekranı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu bağlamda 5.7 inç, 18:9, H+ (1440x720) LCD ekrana sahip olan Coolpad Cool 2 popülerleşen uzun ekran modasına da uyum sağlıyor. Diğer yandan görünümü ile de üst segment akıllı telefonların yerini aratmayacak cinsten de şık ve zarif görünüyor.

Hafif kavisli olarak gözlemlediğimiz telefon 154.7 x 73.3 x 9 mm metal gövdeye sahip. Donanımsal özelliklerini incelediğimizde, telefonun arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu ile karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra güç düğmesi ise sağ tarafta bulunan ses butonlarının altına yerleştirilmiş durumda. Kullanıcılar tarafından en fazla önem verilen batarya durumu ise oldukça iyi görünüyor. 3200 mAh bataryaya sahip olan akıllı telefonun bataryası sabit olarak tasarlanmış.

Bunların yanı sıra akıllı telefonun, MediaTek MT6760 yonga setinden güç aldığını da eklemek isteriz. 4 GB RAM ve 64 GM dahili depolama alanına sahip olan Coolpad Cool 2, Android 7.0 Nougat ROM’unu çalıştırmak ile birlikte, özelleştirilmiş bir arayüze de sahip. Son olarak, arka tarafında 13 MP ve 0.3 MP kamera bulunduran akıllı telefonun, ön tarafında da 8 MP kameraya sahip olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kendi segment seviyesinin üzerine çıkan akıllı telefonun fiyatı ise henüz net olarak açıklanmadı.