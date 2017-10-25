Çöpçatanlık Uygulamaları Güvenli Olmayabilir

Çöpçatanlık uygulamalarının kişisel verilerinizi gerçekten iyi sakladığını düşünüyorsanız tekrar düşünmenizde fayda var.

Moskova merkezli "Kaspersky Lab." tarafından, bazı çöpçatanlık uygulamaları üzerinde yapılan araştırmaya göre birçok kişinin bilgileri kolayca ele geçirilebiliyor. Araştırmacılar, kullanıcıların, isim, yaş ve konum gibi temel bilgilerinin yanı sıra bazı durumlarda mesajlarına ve hangi kişilerin profiline baktıklarına kadar özel bilgilerinin de ele geçirilebileceğini belirtiyor.

Roman Unuchek, Mikhail Kuzin ve Sergey Zelensky tarafından Tinder, Bumble, Tamam Cupid, Badoo, Mamba, Zoosk, Happn, WeChat ve Paktör uygulamaları üzerinde yapılan analizlerde kullanıcıların uygulamalarda bulunan verilerle izlenmesinin ne kadar kolay olduğu kontrol edildi. Araştırmacılar uygulamalarda bulunan işyerinizi gösteren seçenekler sayesinde sosyal ağlardaki profiline erişilmesinin çok kolay olduğunu belirterek, "Bu da suçluların hedef hakkında çok daha fazla veri toplanmasına, hareketlerini takip etmesine, arkadaşlarının ve tanıdıklarının çevresini tanımlamalarına izin verebilir." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili olarak analistler Tinder, Happn ve Bumble kullanıcılarının iş ve eğitim bilgilerine dayanarak Facebook ve LinkedIn dahil olmak üzere çeşitli sosyal ağ mecralarında %60 başarıyla tam adlarına ulaşıldığını söyledi.İkinci test konum bulma işlemiyle ilgiliydi. Konum hizmetleriyle ilgili bulunan açıkta, hedef kişiye olan uzaklık değerlendirmelerini kullandıklarını belirtten araştırmacılar ayrıca, bazı uygulamaların bazı iletilerin şifrelenmediğini keşfetti. Tinder, Bumble (sadece Android'de) Paktor ve Badoo'da (sadece iOS'ta) bulunan bazı açıklar kullanıcıların fotoğraflarına erişilmesinin önünü açtı.

Ancak Android kullanıcıları için özellikle kötü haberler var. Bir sürü kişisel bilgiye tam erişim ve uygulamanın telefonunuzda depolandığı tüm bilgilere erişmeyi basitleştiren , "HTTPS" sertifikalarını içeren ve birçok kişisel hakkı elde eden açıklar da bulundu. Araştırmacılar, bu tip saldırılara maruz kalmamanız için ise telefonunuzda bir VPN ve zararlı yazılım engelleme uygulaması kullanmanızı öneriyor. Siz çöpçatan uygulamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?