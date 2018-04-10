İngiltere’de Tinder uygulaması için kurs hizmeti başlıyor. Uygulamayı daha etkin kullanmak isteyenler, bu konuda profesyonel olan insanlardan eğitim alacaklar.

Teknoloji geliştikçe yeni yeni iş alanları ortaya çıkıyor. İngiltere’de çıkan yeni iş ilanı ise fazlasıyla ilginç. Dünyanın en ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder’da profesyonel koçluk yapacak kişileri arayan bir site, Tinder’ı daha etkin kullanmak isteyen insanlara yardımcı olacak.

Bu yeni girişimle çöpçatanlık uygulaması Tinder’da istediklerini gerçekleştiremeyen insanlar, bu konuda başarılı olan kişilerden saati 30 sterlin (170 TL) karşılığında ders alabilecek. Tinder’da uzmanları toplamayı amaçlayan iş ilanında şu ifadeler yer alıyor: “Sağa doğru kaydırıp “Eşleşme!” yazdığını görmek sizin için o kadar normal hale geldi ki, artık eşleşmelerinize mesaj atmakta bile uğraşmıyor musunuz? Arkadaşlarınızın toplamından bile daha fazla eşleşmeniz mi var? O zaman Tinder bağımlılığınızı yararlı bir işe dönüştürecek bir önerimiz var.”

İş ilanına göre Tinder’da profesyonel olarak kabul edilmek için bazı kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. İşe alınmak için 12 ayda en az 250 eşleşme almış olmanız ve bu eşleşmelerden en az 10 tanesiyle buluşmuş olmanız gerekiyor. Bu koşulları yerine getirdiyseniz sizler de “koç” olarak hesap açabiliyorsunuz.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen müşteriler ise, öncelikle uygulamanın hangi bölümünde (Tinder, Bumble, Grindr) uzmanlaşmak istediklerini ve ne beklediklerini belirtiyorlar. Burada hayatının aşkı mı, yoksa daha çok kısa süreli mi gibi seçenekler var. Bunu da belirttikten sonra koçtan ne kadar süre yardım alınacağını, internet üzerinden mi yoksa yüz yüze mi konuşulacağını belirliyorsunuz. Bu seçimlerin ardından Tinder’da yardım isteyen insanlar, çöpçatanlık uygulamasının kitabını yazmış kişilerden yardım almaya başlıyorlar. Bu yeni iş sektörü şu anda çok yeni, insanların bu tarz kişilere nasıl tepki vereceğini ilerleyen dönemde göreceğiz.