Kripto belgelerin ve işlemlerin yasal bir kanıt olmasını sağlayan blockchain projesi Copyrobo, 'gelecek vaat eden en iyi 3 blackchain projesi'nden biri olarak TechCrunch Disrupt FC Startup Alley'de ödül aldı.

Dünyaca ünlü teknoloji portalı TechCrunch tarafından düzenlenen Disrupt Startup Alley’de, Hasan Kurtuluş ve Kadir Kurtuluş önderliğinde geliştirilen Copyrobo, gelecek vaat eden 3 blockchain projesinden biri oldu.

Copyrobo sayesinde, dijital ortamda gerçekleştirilen her işlem, oluşturulan her belge ya da tutulan her kayıt, dünyanın herhangi bir ülkesindeki mahkemede yasal bir kanıt olarak sunulabiliyor.

Copyrobo CEO’su ve kurucu ortağı Hasan Kurtuluş, geliştirdikleri teknoloji hakkında yaptığı açıklamada ‘’Geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde, verinin büyüklüğünün hiçbir önemi olmadan, dünyanın herhangi bir yerindeki elektronik sertifika sağlayıcılardan gelen milyonlarca belgeyi ve bitcoin, ethereum gibi blok zincirlerinin tümünü bir anda yasal hale getirebiliyoruz.’’ dedi.

Ayrıca Kurtuluş, ‘’Dünyada bir ilk olarak, hem Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerin sertifika sağlayıcılarına hem de Blockchain (Bitcoin, Ethereum, Litecoin vs.) teknolojisine dayanan delillerin elde edilebileceği tek platform Copyrobo tarafından sağlanıyor.’’ diyerek sözlerini tamamladı.